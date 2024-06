Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SMI nachmittags steigen

Der SMI befindet sich am Mittwochnachmittag im Aufwind.

Um 15:42 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,93 Prozent auf 12 120,21 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,300 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,673 Prozent fester bei 12 089,71 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 008,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 081,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 155,49 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,455 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, stand der SMI bei 11 272,95 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 05.03.2024, den Wert von 11 463,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, lag der SMI noch bei 11 415,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,50 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 155,49 Punkte. Bei 11 064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,72 Prozent auf 264,60 CHF), Novartis (+ 1,49 Prozent auf 94,11 CHF), Richemont (+ 1,46 Prozent auf 145,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,42 Prozent auf 49,83 CHF) und Swiss Re (+ 1,30 Prozent auf 113,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Lonza (-0,30 Prozent auf 490,80 CHF), Geberit (+ 0,18 Prozent auf 549,40 CHF), UBS (+ 0,25 Prozent auf 27,89 CHF), Nestlé (+ 0,33 Prozent auf 97,92 CHF) und Holcim (+ 0,61 Prozent auf 78,62 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 376 058 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 255,574 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,79 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

