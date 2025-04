ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 184 Franken belassen. Vor der endgültigen wettbewerbsrechtlichen Klärung der Übernahme von Ynap durch Mytheresa seien die Sorgen am Markt zwar überschaubar gewesen, doch die Nachricht sei positiv für den Luxusgüterkonzern, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Rückblick auf die Entscheidung am Freitag. Damit schließe Richemont endlich die Trennung von diesem die Margen belastenden Geschäft ab./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 01:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 01:42 / GMT



