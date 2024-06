Gewinne in Zürich: SLI am Nachmittag im Plus

Der SLI springt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,74 Prozent auf 1 975,97 Punkte an. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,076 Prozent auf 1 962,88 Punkte an der Kurstafel, nach 1 961,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 959,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 976,73 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,281 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, betrug der SLI-Kurs 1 918,50 Punkte. Der SLI wies vor drei Monaten, am 12.03.2024, einen Stand von 1 921,85 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 12.06.2023, einen Wert von 1 768,63 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 12,05 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 2,92 Prozent auf 511,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,40 Prozent auf 51,28 CHF), Partners Group (+ 2,15 Prozent auf 1 188,50 CHF), Julius Bär (+ 1,95 Prozent auf 52,26 CHF) und Temenos (+ 1,93 Prozent auf 60,75 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Lonza (-1,92 Prozent auf 485,60 CHF), Swisscom (-0,44 Prozent auf 496,80 CHF), Givaudan (+ 0,11 Prozent auf 4 361,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,15 Prozent auf 260,00 CHF) und Roche (+ 0,21 Prozent auf 242,10 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 900 943 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 255,003 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,53 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,92 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at