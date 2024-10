Gewinne in Zürich: SLI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Montag beendete der SLI den Handel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 1 969,11 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,320 Prozent auf 1 974,50 Punkte an der Kurstafel, nach 1 968,20 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 977,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 959,29 Einheiten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, stand der SLI bei 1 928,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der SLI 1 953,39 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 1 697,62 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 11,66 Prozent zu. Bei 2 023,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Swatch (I) (+ 2,91 Prozent auf 191,10 CHF), Richemont (+ 2,03 Prozent auf 133,50 CHF), UBS (+ 2,01 Prozent auf 26,94 CHF), Julius Bär (+ 1,31 Prozent auf 52,60 CHF) und Sandoz (+ 0,79 Prozent auf 35,74 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swiss Re (-3,96 Prozent auf 110,30 CHF), Straumann (-3,17 Prozent auf 132,70 CHF), ams-OSRAM (-1,24 Prozent auf 10,74 CHF), Givaudan (-1,01 Prozent auf 4 389,00 CHF) und Alcon (-0,87 Prozent auf 82,32 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5 443 491 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 228,556 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

