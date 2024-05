Gewinne in Zürich: SLI-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Am Freitag geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,98 Prozent auf 1 850,63 Punkte nach oben. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,373 Prozent auf 1 839,59 Punkte an der Kurstafel, nach 1 832,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1 836,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 858,81 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,546 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 03.04.2024, stand der SLI noch bei 1 907,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der SLI mit 1 799,30 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, lag der SLI bei 1 790,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 4,94 Prozent. Bei 1 936,63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 6,06 Prozent auf 1,21 CHF), Richemont (+ 3,08 Prozent auf 132,10 CHF), Geberit (+ 3,05 Prozent auf 506,80 CHF), Sika (+ 2,89 Prozent auf 270,90 CHF) und Swatch (I) (+ 2,68 Prozent auf 199,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Logitech (-0,91 Prozent auf 73,90 CHF), Novartis (-0,63 Prozent auf 88,31 CHF), Sandoz (-0,58 Prozent auf 30,82 CHF), Temenos (-0,53 Prozent auf 56,10 CHF) und Lindt (-0,47 Prozent auf 10 550,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 814 042 Aktien gehandelt. Mit 241,549 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

