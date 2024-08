Gewinne in Zürich: SLI letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SLI erhöhte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,36 Prozent auf 1 954,35 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,892 Prozent auf 1 945,25 Punkte an der Kurstafel, nach 1 928,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 939,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 956,10 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, notierte der SLI bei 2 002,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 922,78 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 14.08.2023, mit 1 754,08 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,82 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 009,70 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 13,34 Prozent auf 125,75 CHF), UBS (+ 5,29 Prozent auf 26,45 CHF), ams (+ 4,21 Prozent auf 1,04 CHF), Sandoz (+ 3,67 Prozent auf 37,53 CHF) und Julius Bär (+ 2,24 Prozent auf 49,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Logitech (-0,03 Prozent auf 76,14 CHF), Lonza (+ 0,07 Prozent auf 550,40 CHF), SGS SA (+ 0,32 Prozent auf 92,84 CHF), Roche (+ 0,57 Prozent auf 281,00 CHF) und Nestlé (+ 0,70 Prozent auf 89,30 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 8 143 229 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,545 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,22 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,08 Prozent, die höchste im Index.

