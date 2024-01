Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsschluss stieg der SMI im SIX-Handel um 0,31 Prozent auf 11 184,24 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,276 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,146 Prozent stärker bei 11 165,56 Punkten, nach 11 149,26 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 199,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 11 144,16 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 0,352 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 153,09 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, bei 10 376,81 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 24.01.2023, einen Stand von 11 406,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 0,125 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 309,94 Punkten. 11 088,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 2,06 Prozent auf 381,40 CHF), Partners Group (+ 1,90 Prozent auf 1 127,50 CHF), UBS (+ 1,79 Prozent auf 25,57 CHF), Richemont (+ 1,46 Prozent auf 121,40 CHF) und Swiss Life (+ 1,24 Prozent auf 604,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 285,70 CHF), Nestlé (-0,60 Prozent auf 95,32 CHF), Logitech (-0,58 Prozent auf 75,20 CHF), Sonova (-0,58 Prozent auf 274,20 CHF) und Alcon (-0,09 Prozent auf 66,48 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4 123 402 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,225 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 8,76 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at