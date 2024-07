Gewinne in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels stärker

Der SMI setzt seinen Aufwärtstrend auch am vierten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Im SMI geht es im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,65 Prozent aufwärts auf 12 229,71 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,374 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,587 Prozent höher bei 12 222,55 Punkten, nach 12 151,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 230,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 204,18 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.06.2024, erreichte der SMI einen Stand von 12 072,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 465,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.07.2023, wies der SMI 10 962,59 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,48 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Novartis (+ 1,62 Prozent auf 99,89 CHF), Roche (+ 1,04 Prozent auf 251,60 CHF), Holcim (+ 0,79 Prozent auf 81,88 CHF), Richemont (+ 0,72 Prozent auf 140,35 CHF) und Sika (+ 0,66 Prozent auf 260,70 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Logitech (-0,83 Prozent auf 81,26 CHF), Swiss Re (-0,14 Prozent auf 110,55 CHF), Swiss Life (+ 0,03 Prozent auf 680,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,08 Prozent auf 50,42 CHF) und Swisscom (+ 0,10 Prozent auf 526,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 277 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,083 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

