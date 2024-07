Gewinne in Zürich: So steht der SMI mittags

Am Freitag verbucht der SMI um 12:10 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,34 Prozent auf 12 110,29 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,375 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,224 Prozent fester bei 12 095,78 Punkten, nach 12 068,80 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 070,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 111,63 Einheiten.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,028 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.06.2024, stand der SMI noch bei 12 150,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, stand der SMI bei 11 495,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, wurde der SMI auf 11 193,92 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,42 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 295,18 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1,25 Prozent auf 1 215,00 CHF), Roche (+ 1,19 Prozent auf 246,30 CHF), Lonza (+ 1,16 Prozent auf 504,60 CHF), Swiss Life (+ 0,58 Prozent auf 663,40 CHF) und Richemont (+ 0,53 Prozent auf 141,30 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Logitech (-2,03 Prozent auf 84,18 CHF), Sonova (-1,25 Prozent auf 277,60 CHF), Givaudan (-0,56 Prozent auf 4 295,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,45 Prozent auf 266,40 CHF) und Alcon (-0,37 Prozent auf 80,52 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 581 256 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 244,661 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,10 Prozent, die höchste im Index.

