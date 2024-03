Gewinne in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwoch.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent fester bei 14 916,24 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,951 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,027 Prozent fester bei 14 898,49 Punkten, nach 14 894,46 Punkten am Vortag.

Bei 14 898,49 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 916,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,040 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, stand der SPI noch bei 14 694,64 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 06.12.2023, einen Stand von 14 374,08 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 06.03.2023, den Stand von 14 366,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 2,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 005,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Relief Therapeutics (+ 3,38 Prozent auf 1,47 CHF), BELIMO (+ 2,13 Prozent auf 440,80 CHF), Cicor Technologies (+ 1,92 Prozent auf 53,00 CHF), Kudelski (+ 1,86 Prozent auf 1,37 CHF) und Lindt (+ 1,57 Prozent auf 11 000,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil CI Com SA (-7,41 Prozent auf 1,25 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4,45 Prozent auf 0,09 CHF), Kinarus (-3,70 Prozent auf 0,01 CHF), GAM (-3,29 Prozent auf 0,34 CHF) und Leonteq (-1,80 Prozent auf 27,35 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI ist die Kinarus-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 412 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 250,762 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Orascom Development-Aktie verzeichnet mit 4,94 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 6,94 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

