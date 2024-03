Gewinne in Zürich: SPI klettert am Mittwochnachmittag

Der SPI macht am dritten Tag der Woche Gewinne.

Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,35 Prozent höher bei 15 252,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,965 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,113 Prozent auf 15 182,41 Punkte an der Kurstafel, nach 15 199,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 15 175,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 269,86 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,414 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 20.02.2024, einen Stand von 14 947,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, wies der SPI einen Wert von 14 578,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.03.2023, wurde der SPI mit 13 953,41 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 15 452,41 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Idorsia (+ 13,78 Prozent auf 2,56 CHF), Lonza (+ 6,43 Prozent auf 513,20 CHF), Gurit (+ 5,49 Prozent auf 67,30 CHF), CPH Chemie Papier (+ 3,50 Prozent auf 88,60 CHF) und Medmix (+ 3,48 Prozent auf 16,04 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Meyer Burger (-55,03 Prozent auf 0,02 CHF), Kinarus (-9,09 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-7,69 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (-6,67 Prozent auf 0,08 CHF) und Xlife Sciences (-5,88 Prozent auf 48,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 132 337 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 256,356 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Varia US Properties-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

