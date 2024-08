Gewinne in Zürich: SPI startet mit Gewinnen

Der SPI knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent fester bei 15 848,94 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,127 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,327 Prozent auf 15 849,83 Punkte an der Kurstafel, nach 15 798,17 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 15 857,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 848,94 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, mit 16 416,30 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, lag der SPI bei 15 710,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 14 623,89 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 8,78 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Santhera Pharmaceuticals (+ 2,04 Prozent auf 9,00 CHF), Zehnder A (+ 1,73 Prozent auf 52,90 CHF), Calida (+ 1,59 Prozent auf 28,80 CHF), HOCHDORF (+ 1,43 Prozent auf 7,08 CHF) und V-Zug (+ 1,36 Prozent auf 59,60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Tecan (N) (-16,54 Prozent auf 272,40 CHF), Evolva (-6,52 Prozent auf 0,86 CHF), EMS-CHEMIE (-1,77 Prozent auf 695,00 CHF), VP Bank (-1,38 Prozent auf 71,40 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-1,12 Prozent auf 310,00 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 186 893 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 250,955 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

