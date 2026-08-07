Gilat Satellite Networks legte Quartalsergebnis vor

Gilat Satellite Networks hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 USD, nach 0,170 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 122,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 105,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at