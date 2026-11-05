D.N.A. Biomedical Solutions Aktie
ISIN: IL0011038523
|
05.11.2026 22:19:58
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Q3 Loss Drops
(RTTNews) - Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) reported Loss for third quarter of -$40.984 million
The company's bottom line came in at -$40.984 million, or -$0.64 per share. This compares with -$80.755 million, or -$1.45 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 5.7% to $27.711 million from $29.380 million last year.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$40.984 Mln. vs. -$80.755 Mln. last year. -EPS: -$0.64 vs. -$1.45 last year. -Revenue: $27.711 Mln vs. $29.380 Mln last year.
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