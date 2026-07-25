Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
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25.07.2026 09:11:00
GitLab 19.2, Kotlin feiert Geburtstag, Unity CLI
Kleine, aber interessante Meldungshäppchen vom News-Buffet zu GitLab, Kotlin, Unity, WebAuthn, Nuxt, Angular, distr, Apache Arrow, VS Code und GitHub.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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01.06.26
|Ausblick: Gitlab A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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02.03.26
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