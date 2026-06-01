Ausblick: Gitlab A legt Quartalsergebnis vor

Gitlab A wird am 02.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 27 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,207 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gitlab A -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gitlab A in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 254,2 Millionen USD im Vergleich zu 214,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,804 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,11 Milliarden USD, gegenüber 955,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at