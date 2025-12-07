Gitla a Aktie

Gitla a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088

07.12.2025 14:35:00

GitLab Shares Plunge. Why It May Be Time to Load Up on the Stock Ahead of the New Year.

GitLab's (NASDAQ: GTLB) share price plunged despite the company reporting another strong quarter of revenue growth and vastly improved operating margins. However, investors continue to nitpick at the slightest issues, such as continued weakness in its smaller SMB (small to medium-sized business) segment, to justify their bearish case that the company will be an artificial intelligence (AI) loser. The stock is now down about 34% on the year, as of this writing.Let's take a closer look at GitLab's recent results and future prospects, and why it may be time to load up on the stock.For those unfamiliar with GitLab, the company operates what it known as a DevSecOps (development, security, and operations) platform, which is a secure environment for organizations to develop software. However, it has been transitioning into a more comprehensive end-to-end software development lifecycle (SDLC) platform.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
