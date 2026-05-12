Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
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12.05.2026 17:01:15
GitLab Stock Tumbles Amid AI-Linked Restructuring
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Nachrichten zu Gitlab Inc Registered Shs -A-
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02.03.26
|Ausblick: Gitlab A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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02.12.25
|Ausblick: Gitlab A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)