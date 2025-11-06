Gladstone Investment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gladstone Investment hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 0,420 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 107,18 Prozent zurück. Hier wurden -4,7 Millionen USD gegenüber 64,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at