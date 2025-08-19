Glarner Kantonalbank Aktie

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

19.08.2025

Glarner Kantonalbank erneut für Lohngleichheit ausgezeichnet

Glarner Kantonalbank AG
Glarner Kantonalbank erneut für Lohngleichheit ausgezeichnet

19.08.2025 / 09:30 CET/CEST

Glarus, 19. August 2025 – Die Glarner Kantonalbank hat erneut das Label «Fair-ON-Pay Advanced» für Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen erhalten. Dieses Zertifikat zeichnet die Glarner Kantonalbank als faire Arbeitgeberin aus und unterstreicht ihr nachhaltiges Engagement in diesem Bereich. 

Die Glarner Kantonalbank lässt ihre Gehaltsstruktur seit vielen Jahren regelmässig durch unabhängige Lohngleichheitsexpertinnen überprüfen. Die aktuelle Analyse der anonymisierten Lohndaten bestätigt, dass die Glarner Kantonalbank die strengen Anforderungen für die Zertifizierung «Fair-ON-Pay Advanced» erfüllt. Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank, freut dies besonders: «Die erneute Zertifizierung macht mich stolz, denn sie bestätigt unser kontinuierliches Engagement für Fairness, Transparenz und Chancengleichheit.»

Die Glarner Kantonalbank stellt bei der Vergütung jederzeit objektive Kriterien wie das Qualifikations- und Erfahrungsniveau, die übertragene Verantwortung oder den Ergebnisbeitrag ins Zentrum. Festgelegt wird dann ein Betrag, der im Einklang mit der bankinternen Vergütungspolitik steht. Um dem Anspruch der Lohnfairness jederzeit gerecht zu werden, werden die Gehaltsstruktur und allfällige Unterschiede zwischen Frauen und Männern in gleichen Positionen und auf gleichen Qualifikationsniveaus jährlich analysiert und erforderliche Änderungen umgesetzt.


Ende der Medienmitteilungen
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG
Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Schweiz
Telefon: 0844 773 773
E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch
ISIN: CH0189396655
Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2185756

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2185756  19.08.2025 CET/CEST

