Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Anlage 27.10.2025 10:04:55

SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glarner Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Glarner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 22,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,545 Glarner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2025 auf 20,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,64 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,36 Prozent.

Zuletzt verbuchte Glarner Kantonalbank einen Börsenwert von 278,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Glarner Kantonalbankmehr Nachrichten