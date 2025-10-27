SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glarner Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Glarner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 22,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,545 Glarner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2025 auf 20,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,64 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,36 Prozent.

Zuletzt verbuchte Glarner Kantonalbank einen Börsenwert von 278,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at