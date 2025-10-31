GlaxoSmithKline: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GlaxoSmithKline hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 447,63 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GlaxoSmithKline -8,560 ARS je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,46 Prozent auf 15 334,07 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9 800,38 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at