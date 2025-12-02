Merafe Resources LtdShs Aktie

Merafe Resources LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DNNZ / ISIN: ZAE000060000

Schmelzwerke 02.12.2025 12:15:40

Glencore-Aktie stabil: Merafe streicht Jobs und Schmelzkapazitäten wegen Eskom-Preisen

Glencore-Aktie stabil: Merafe streicht Jobs und Schmelzkapazitäten wegen Eskom-Preisen

Das Chrom-Gemeinschaftsunternehmen von Glencore und Merafe in Südafrika verkleinert sein Geschäft.

Wie Merafe mitteilte, will das Joint Venture zwei Schmelzwerke schließen und Stellen streichen. Es verweist auf die vorgeschlagenen Strompreise.

Der jüngste Vorschlag für Stromtarife des staatlichen Versorgers Eskom Holdings ermögliche keine langfristige Rentabilität der Ferrochrom-Schmelzhütten Boshoek und Wonderkop, so Merafe. Der weitere Betrieb der Lion-Schmelzhütte werde jedoch unterstützt.

Das Joint Venture habe formelle Entlassungsbescheide und Genehmigungen für freiwillige Abfindungspakete herausgegeben. Diese würden am 9. Dezember wirksam, sofern die südafrikanische Regierung nicht bis zum 8. Dezember eine tragfähige Lösung vorschlage.

Eskom und die südafrikanische Regierung reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Glencore-Aktie zeigt sich im Londoner Handel zeitweise 0,05 Prozent tiefer bei 3,64 Pfund.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 06:16 ET (11:16 GMT)

DOW JONES

Glencore-Aktie im Plus: Glencore steigt mit Li-Cycle-Übernahme ins Batterie-Recycling in Europa ein

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Merafe Resources LtdShs 0,00 0,00% Merafe Resources LtdShs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX legt zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

