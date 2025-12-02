Merafe Resources LtdShs Aktie
WKN: A0DNNZ / ISIN: ZAE000060000
|Schmelzwerke
|
02.12.2025 12:15:40
Glencore-Aktie stabil: Merafe streicht Jobs und Schmelzkapazitäten wegen Eskom-Preisen
Der jüngste Vorschlag für Stromtarife des staatlichen Versorgers Eskom Holdings ermögliche keine langfristige Rentabilität der Ferrochrom-Schmelzhütten Boshoek und Wonderkop, so Merafe. Der weitere Betrieb der Lion-Schmelzhütte werde jedoch unterstützt.
Das Joint Venture habe formelle Entlassungsbescheide und Genehmigungen für freiwillige Abfindungspakete herausgegeben. Diese würden am 9. Dezember wirksam, sofern die südafrikanische Regierung nicht bis zum 8. Dezember eine tragfähige Lösung vorschlage.
Eskom und die südafrikanische Regierung reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die Glencore-Aktie zeigt sich im Londoner Handel zeitweise 0,05 Prozent tiefer bei 3,64 Pfund.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2025 06:16 ET (11:16 GMT)
DOW JONES
