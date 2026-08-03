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03.08.2026 06:31:29
Glenmark Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor
Glenmark Pharmaceuticals lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Glenmark Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 INR je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Glenmark Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 40,18 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,10 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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