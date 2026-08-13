Global Arena legte Quartalsergebnis vor

Global Arena lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

Global Arena hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 120,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at