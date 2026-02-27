Global Partners LPPartnership Units Aktie
WKN: A0HF1S / ISIN: US37946R1095
|
27.02.2026 14:07:59
Global Partners LP Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - Global Partners LP (GLP) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $18.34 million, or $0.54 per share. This compares with $17.79 million, or $0.52 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.0% to $4.647 billion from $4.186 billion last year.
Global Partners LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.34 Mln. vs. $17.79 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $0.52 last year. -Revenue: $4.647 Bln vs. $4.186 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Global Partners LPPartnership Units
|
26.02.26
|Ausblick: Global Partners LPPartnership Units stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Global Partners LPPartnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Global Partners LPPartnership Units
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Global Partners LPPartnership Units
|46,98
|-2,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.