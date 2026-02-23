Global Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Global Technologies hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,4 Millionen USD – eine Minderung von 61,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at