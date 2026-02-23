|
23.02.2026 06:31:29
Global Technologies präsentierte Quartalsergebnisse
Global Technologies hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,4 Millionen USD – eine Minderung von 61,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
