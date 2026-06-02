Global Trade Centre legte Quartalsergebnis vor

Global Trade Centre hat am 01.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Global Trade Centre mit einem Umsatz von insgesamt 227,0 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 7,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at