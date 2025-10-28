Kinnevik AB Registered b Aktie
GLOBALFOUNDRIES investiert in Erweiterung seiner Produktionskapazitäten - Aktie schwächer
Wie der Halbleiterhersteller mitteilte, soll die Produktionskapazität an seinem Standort in Dresden bis Ende 2028 auf über eine Million Wafer pro Jahr erhöht werden. Mit der neuen Kapazität sollen die Herausforderungen in der Lieferkette bewältigt und die europäische Chipnachfrage für Anwendungen in der Automobil-, Verteidigungs-, Infrastruktur- und anderen Industrien bedient werden, so das Unternehmen. "Die jüngsten Störungen im Automobilsektor machen deutlich, wie anfällig die globalen Chip-Lieferketten tatsächlich sind", sagte CEO Tim Breen.
Die GLOBALFOUNDRIES-Aktie gibt an der NASDAQ zeitweise 0,28 Prozent auf 35,32 US-Dollar nach.
