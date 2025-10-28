Kinnevik AB Registered b Aktie

Kinnevik AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40D0L / ISIN: SE0022060521

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Mehr Kapazität 28.10.2025 18:19:00

GLOBALFOUNDRIES investiert in Erweiterung seiner Produktionskapazitäten - Aktie schwächer

GLOBALFOUNDRIES investiert in Erweiterung seiner Produktionskapazitäten - Aktie schwächer

GLOBALFOUNDRIES will 1,1 Milliarden Euro in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in Deutschland investieren.

Wie der Halbleiterhersteller mitteilte, soll die Produktionskapazität an seinem Standort in Dresden bis Ende 2028 auf über eine Million Wafer pro Jahr erhöht werden. Mit der neuen Kapazität sollen die Herausforderungen in der Lieferkette bewältigt und die europäische Chipnachfrage für Anwendungen in der Automobil-, Verteidigungs-, Infrastruktur- und anderen Industrien bedient werden, so das Unternehmen. "Die jüngsten Störungen im Automobilsektor machen deutlich, wie anfällig die globalen Chip-Lieferketten tatsächlich sind", sagte CEO Tim Breen.

Die GLOBALFOUNDRIES-Aktie gibt an der NASDAQ zeitweise 0,28 Prozent auf 35,32 US-Dollar nach.

DJG/brb/thl

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nach Deal mit OpenAI: Wolfe Research sieht großes Kurspotenzial bei NVIDIA-Rivale AMD
Aktien steigen: Telekom und NVIDIA kooperieren bei Milliarden-Rechenzentrum
NVIDIA-Aktie höher: Milliardeninvestition treibt an - Nokia zieht zweistellig an

Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Vitaly Korovin / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kinnevik AB Registered Shs -B-mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Kinnevik AB Registered Shs -B-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GLOBALFOUNDRIES INC 31,05 5,40% GLOBALFOUNDRIES INC
Kinnevik AB Registered Shs -B- 8,18 0,34% Kinnevik AB Registered Shs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen