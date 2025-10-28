SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Bauprojekt
|
28.10.2025 17:23:00
Aktien steigen: Telekom und NVIDIA kooperieren bei Milliarden-Rechenzentrum
"Wir stehen mit der Telekom im Austausch und unterstützen das Projekt in München", erklärte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). "Im Freistaat wird damit erneut eine erhebliche Summe in Zukunftstechnologien investiert."
Hoffen auf Gigafactory
Deutschland braucht nach Einschätzung des Digitalverbandes Bitkom viel mehr eigene Rechenzentrums- und Cloud-Kapazitäten, wenn es seine digitale Souveränität stärken und weniger Abhängigkeit von Ländern wie den USA und China will. "Innerhalb Europas verfügt Deutschland über die höchsten Rechenkapazitäten", sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst der Deutschen Presse-Agentur im September. Aus internationaler Sicht verliere der Standort Deutschland aber eher an Bedeutung.
Aiwanger hofft, dass das Rechenzentrum "auch die Erfolgschancen unserer Bewerbung für eine KI-Gigafactory in Bayern erhöhen könnte". Für diese schickt die Staatsregierung die Region Schweinfurt ins Rennen. Bei den Gigafactorys sollen noch einmal sehr viel mehr Prozessoren zum Einsatz kommen.
Die Aktie der Deutschen Telekom notiert via XETRA zeitweise 0,72 Prozent höher bei 29,21 Euro. An der NASDAQ steigt die NVIDIA-Aktie stellenweise um 1,15 Prozent auf 193,69 US-Dollar.
/err/lew/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|XETRA-Handel TecDAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
30.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt ab (finanzen.at)