06.11.2025 06:31:29
GlobalWafers legte Quartalsergebnis vor
GlobalWafers hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat GlobalWafers mit einem Umsatz von insgesamt 484,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 491,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,38 Prozent verringert.
