Globe Telecom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Globe Telecom hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37,62 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23,23 PHP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,65 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45,84 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 144,59 PHP je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Globe Telecom ein Gewinn pro Aktie von 158,48 PHP in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 178,24 Milliarden PHP – eine Minderung um 1,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 180,59 Milliarden PHP eingefahren.

Redaktion finanzen.at