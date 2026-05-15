GLTECHNO legte Quartalsergebnis vor

GLTECHNO hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 140,53 JPY. Im Vorjahresviertel waren 88,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat GLTECHNO im vergangenen Quartal 14,19 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GLTECHNO 12,25 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 410,41 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 348,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 47,19 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 43,26 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at