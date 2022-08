GM-Aktie im Plus: General Motors erhöht Dividende und nimmt Aktienrückkaufprogramm erneut auf

Der US-Autoriese General Motors (GM) will nach über zwei Jahren Pause wieder eine Dividende zahlen und auch seine Aktienrückkäufe wieder aufnehmen.

Mitte September soll je Aktie eine Quartalsdividende von 0,09 US-Dollar fließen, wie General Motors am Freitag in Detroit ankündigte. Das ebenfalls gestoppte Aktienrückkaufprogramm soll auch wieder aufgenommen werden - dafür waren noch Mittel von 3,3 Milliarden US-Dollar vorgesehen, die nun auf 5 Milliarden Dollar aufgestockt werden.

Im April 2020 hatte die Firma die Dividendenzahlungen wegen unklarer Aussichten in der aufziehenden Corona-Pandemie ausgesetzt. Die jetzt angekündigte Ausschüttung ist aber deutlich niedriger als die damals zuletzt gezahlte Quartalsdividende von 38 Cent. Konzernchefin Mary Barra begründete die Wiederaufnahme mit dem Fortschritt bei strategischen Projekten wie dem Ausbau der Elektroautoflotte und der Batteriefertigung - das habe die Zuversicht gestärkt, gleichzeitig in Wachstum investieren und Geld an Aktionäre auszahlen zu können.

Die GM-Aktie bewegte sich im Handel an der NYSE 2,53 Prozent im Plus bei 39,70 US-Dollar.

