General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|
29.10.2025 16:27:55
GM to cut over 1,200 jobs at EV plant
The carmaker is responding to slowing demand for its battery carsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
