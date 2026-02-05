|
GMO CLICK präsentierte Quartalsergebnisse
GMO CLICK lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,03 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 10,48 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,10 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 88,55 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 40,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,58 Prozent auf 49,51 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 53,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
