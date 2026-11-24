GMR Solution a Aktie
WKN DE: A42C0S / ISIN: US38013D1063
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24.11.2026 13:48:49
GMR Solutions Board Authorizes Share Repurchase Program Of Upto $75 Mln
(RTTNews) - Tuesday, GMR Solutions Inc. (GMRS) announced that its Board of Directors has authorized a program to repurchase upto $75 million of the company's Class A common stock.
CEO Nick Loporcaro stated that the move reflects GMR's strong cash position as well as the Board's confidence in the strength and long-term outlook of the company, while aiming to achieve net leverage at or below 3.0x by 2027 end.
The program, which will be funded with cash on hand, expires on November 22, 2027.
In pre-market hours, GMRS was trading at $10.61, up 2.91 percent on the New York Stock Exchange.
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