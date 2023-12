GNW-Adhoc: Early-Stage Biotech-Investitionen waren 2023 um 40 % rückläufig: Novotech-Whitepaper

^BOSTON, Dec. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech (https://novotech-

Das Analystenteam von Novotech bietet diese Experten-Whitepapers kostenlos an,

um die Planung und Strategie für klinische Studien in den Bereichen Biotech,

Biopharma und kleine bis mittelgroße Pharmaunternehmen zu unterstützen.

Das Navigating the Biotech Landscape: Insights into Clinical Trials, Funding

Trends, Challenges, and Transformations Amidst Covid-19 And Beyond

(2023) Whitepaper liefert eine gründliche Bewertung der weltweiten

Finanzlandschaft für klinische Biotech-Studien und bietet wertvolle und

umsetzbare Einblicke.

In dem Whitepaper werden die Hauptursachen für die Auswirkungen auf den Sektor

genannt:?Eine Konvergenz verschiedener Faktoren, darunter wirtschaftlicher

Druck, intensiver Wettbewerb, eine sich ständig verändernde Marktdynamik und

regulatorische Änderungen, verändert die Branche und wirkt sich sowohl auf agile

Biotech-Startups als auch auf etablierte Pharmariesen aus."

?Folglich gingen die Investitionen in Biotech-Unternehmen in der Frühphase im

Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 40 % zurück, was einen noch nie dagewesenen

Rückgang von 55 % im Vergleich zu den zwei Jahren zuvor bedeutet", so das

Whitepaper.

Die Studie kam zu dem Schluss, dass?in dieser sich entwickelnden Landschaft die

Präsentation verbesserter klinischer Ergebnisse und Kosteneinsparungen zu einem

entscheidenden Maßstab für den Erfolg der Produktentwicklung geworden ist".

Ein wichtiges disruptives Element, das in dem Whitepaper identifiziert wird,

sind die Auswirkungen der digitalen Transformation in der Biotech-Branche.

?Die Einführung von Automatisierung, künstlicher Intelligenz und

fortschrittlichen Technologien hat den Bedarf an einer großen Anzahl von

Arbeitskräften verringert. Durch die Digitalisierung wurden Prozesse

rationalisiert, was zu einem Stellenabbau führte. Die umfangreichen

Investitionen von Pfizer in die Digitalisierung sind ein Beispiel für diesen

Wandel", heißt es in dem Whitepaper.

Die vom Novotech-Team gesammelten und analysierten Daten bieten tiefe Einblicke

in den finanziellen Status der Branche und der Biotech-Sektoren und -Regionen,

die am stärksten unter Druck stehen, einschließlich der folgenden Ergebnisse:

* Im Jahr 2022 kam es in der Pharma- und Biotech-Industrie zu Entlassungen,

was eine Verlagerung zu schlankeren Betrieben widerspiegelt

* Im Jahr 2023 führten steigende Zinssätze zu einem Rückgang der Investitionen

in der Frühphase um 40 %, was zu einer Verlagerung in die Spätphase der

Entwicklung führte.

* Zu den Faktoren, die zu diesen Veränderungen beitragen, gehören die

anhaltende Pandemie, auslaufende Patente, verstärkter Wettbewerb und

erfolglose klinische Studien.

* Große Unternehmen haben Hunderte und Tausende von Entlassungen vorgenommen,

um sich den wirtschaftlichen Herausforderungen anzupassen

* Die Finanzierung von Biotech-Risikokapital stieg bis 2021 an, ging danach

aber zurück, wobei die USA die Finanzierungsgeschäfte dominierten

* Die Gesamtfinanzierung konzentriert sich auf präklinische Projekte, Serie A-

und B-Runden und Onkologieforschung trotz Finanzierungsproblemen

* Kleinere innovative Biotech-Unternehmen mit vielversprechenden Pipelines und

günstigen Bewertungen werden aufgrund von drohenden Patentabläufen

übernommen

* Es besteht eine hohe Nachfrage nach Adipositas- und Diabetesbehandlungen,

Entzündungshemmern und Krebstherapien

* Mikrobiom-Technologien bieten innovative Möglichkeiten

Trotz des allgemeinen Rückgangs der Branche verzeichneten sowohl die

biologischen als auch die niedermolekularen Arzneimittelversuche zwischen 2019

und 2022 eine doppelt so hohe jährliche Wachstumsrate (CAGR). Einige

Schlüsselfaktoren in diesem Bereich sind:

* Das Inflationsbekämpfungsgesetz hat positive Auswirkungen auf die

Finanzierung von Biologika

* Biologika übertreffen das Wachstum von niedermolekularen Studien zwischen

2019 und 2022

* Die USA, Kanada und Europa waren sowohl bei den Studien zu Biologika als

auch bei den niedermolekularen Wirkstoffen führend.

* Die Biologika-Studien im asiatisch-pazifischen Raum wurden vor allem von

China, Australien, Japan und Südkorea angeführt.

* Gene Editing und Gentechnologien zeigen transformatives Potenzial in der

Biowissenschaft

Das Whitepaper kommt zu dem Schluss, dass?die Ära der Blockbuster Series A-

Finanzierungsrunden, die durch Investitionen von mehr als 150 Millionen Dollar

für neu gegründete Unternehmen gekennzeichnet sind, abnimmt. Die

Investitionstrends verschieben sich. Die Mehrheit der Onkologie-Investitionen

wird jetzt in Serie B-Runden oder später abgeschlossen und macht etwa 60 % der

großen Deals der Branche aus."

Novotech beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter in 34 Niederlassungen in den

USA, Großchina, Südkorea, Australien, Neuseeland und Europa.

Das CRO bietet Biotechs ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an

Dienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa, mit einer

Basis im asiatisch-pazifischen Raum, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf für

die Durchführung hochwertiger, beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Ihr Engagement für die Zusammenarbeit zeigt sich in den 50 Leading Site

Partnership-Vereinbarungen, die sie in den letzten drei Jahren unterzeichnet

hat.

Novotech wurde 1997 gegründet und ist ein globales klinisches

Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich auf Partnerschaften mit Biotech-

Unternehmen konzentriert, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger

Therapeutika in jeder Phase zu beschleunigen.

Anerkannt für seine branchenführenden Beiträge hat Novotech zahlreiche

prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten, darunter den CRO Leadership Award

2023, den Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023, den

Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award seit 2006.

Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter

Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratung bei der Arzneimittelentwicklung,

Fachwissen über Zulassungsfragen und Erfahrung mit über 5.000 klinischen

Projekten, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und

Bioäquivalenzstudien. Mit einer Präsenz an 34 Standorten und einem engagierten

Team von mehr als 3.000 Fachleuten weltweit ist Novotech ein vertrauenswürdiger

strategischer End-to-End-Partner erster Wahl.

Für weitere Informationen oder um mit einem Experten zu sprechen, besuchen Sie

www.Novotech-CRO.com (http://www.novotech-cro.com/)

