GNW-Adhoc: Mit der Einführung von Duck Creek ClarityT stellt Duck Creek Technologies die nächste Generation von Lösungen für Datenmanagement und -analyse vor

^BOSTON, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, Anbieter

intelligenter Lösungen, die die Zukunft von Schaden- und Unfallversicherungen

(Property & Casualty, P&C) und der Versicherungsbranche ganz allgemein

definieren, kündigt Duck Creek Clarity(TM) an, eine innovative, cloudnative

Technologielösung und Nachfolger von Duck Creek Insights, die Versicherern

moderne Funktionen für Datenmanagement, Berichterstattung und Analyse bietet.

Mit der Einführung von Duck Creek Clarity

(https://www.duckcreek.com/product/clarity-insurance-data-analytics-software/)

modernisiert das Unternehmen auch den herkömmlichen Zyklus für Technologie-

Upgrades durch den einzigartigen Ansatz der?aktiven Bereitstellung", mit dem

Versicherer kontinuierlich Updates für ihre Lösungen erhalten, sodass sie keine

teuren und zeitaufwendigen Upgradeprojekte mehr durchführen müssen.

Duck Creek Clarity ist ein cloudnatives Angebot, das den Prozess des Zugriffs,

der Verwaltung und der Vereinheitlichung von Daten vereinfacht, die aus den

SaaS-basierten (Software-as-a-Service) Kernsystemen von Duck Creek stammen,

z. B. aus den Lösungen für Policen (https://www.duckcreek.com/product/policy-

management-software/), Abrechnung (https://www.duckcreek.com/product/insurance-

billing-software/) und Schadenregulierung

(https://www.duckcreek.com/product/claims-management-software/). Dank der

Fähigkeit, externe Datenquellen nahtlos integrieren zu können, ermöglicht Duck

Creek Clarity Teams, umfassende Einblicke zu gewinnen, was zu einer fundierteren

Entscheidungsfindung und verbesserten Schadenquoten führt. Versicherer können

diesen leistungsstarken Service sowohl für die tägliche operative

Berichterstellung als auch für die langfristige strategische Planung nutzen und

so den Boden für Verbesserungen im gesamten Portfolio bereiten.

Über die Snowflake Data Cloud (https://www.duckcreek.com/partner/snowflake/)

bietet Duck Creek Clarity kuratierte Datenebenen und eine Reihe vorgefertigter

Dashboards und Berichte für geschäftliche Erkenntnisse und ermöglicht damit

fundiertere Entscheidungen zu Risikoeinschätzungen und Vertragsverlängerungen

sowie eine bessere Bewertung der Teamleistung. Dieses neue Angebot vereinfacht

auch die Integration von Daten in KI- und ML-Modelle, in Anwendungen für

Verbraucher und Agenten/Broker sowie in Drittanbietersysteme, sodass Versicherer

in jeder Phase des Lebenszyklus einer Versicherung - von der Risikoeinschätzung

bis hin zur Schadenregulierung - fundierte Entscheidungen treffen können.

?Mit der Einführung von Duck Creek Clarity läuten wir ein neues Zeitalter

datengesteuerter Exzellenz ein", so Jess Keeney, Chief Product & Technology

Officer bei Duck Creek Technologies.?Die robusten Funktionen der Lösung von

Duck Creek sind nachweislich ein wesentliches Element, das den Datenbesitz und

eine agile Entscheidungsfindung unterstützt und Versicherern damit einen

Wettbewerbsvorteil auf dem Markt bietet. Dies ist erst der Anfang des

Engagements von Duck Creek für fortlaufende Investitionen in Daten- und

Analyselösungen, mit denen Versicherer auf der ganzen Welt intelligenter und

schneller auf Marktchancen reagieren können. Duck Creek Clarity ist ein

Meilenstein unserer Technologie-Roadmap, mit der wir unsere Vision umsetzen,

Versicherern die Mittel zur Verfügung zu stellen, auf intelligentere Weise zu

arbeiten, die operative Leistung zu optimieren und persönlichere

Kundenerlebnisse zu bieten."

?Daten sind ein wesentlicher Baustein für Versicherungsunternehmen, die die

Leistungsstärke und Wirkungskraft von erweiterten Analysen und generativer KI

optimal nutzen möchten", so Tom Benton, Partner bei ReSource Pro (früher

Strategy Meets Action).?Versicherer benötigen Datenmanagement- und

Datenanalysetools wie Duck Creek Clarity, die Datensilos aufbrechen und den Weg

für eine schneller erreichbare Datenreife ebnen. So können diese Tools den

Versicherungsteams für Produktmanagement, Risikoeinschätzung und

Schadenregulierung dabei helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und

differenzierte Kundenerlebnisse zu bieten."

Nehmen Sie am Donnerstag, den 7. Dezember 2023 um 12:00 Uhr ET am Live-Webinar

zur Produkteinführung (https://info.duckcreek.com/data-webinar-launch) von Duck

Creek Technologies teil, um zu erfahren, wie Sie mit Duck Creek Clarity

datengesteuerte Versicherungsentscheidungen ermöglichen.

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft

der Schaden-/Unfall- und der allgemeinen Versicherungsbranche gestaltet. Wir

sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und

die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um

agile, intelligente und durchgängige Prozesse zu betreiben. Authentizität,

Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir

sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen

verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten brauchen. Unsere

marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaket

(https://www.duckcreek.com/product/duck-creek-suite/) erhältlich. Alle sind über

Duck Creek OnDemand (https://www.duckcreek.com/product/duck-creek-ondemand/)

verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com (http://www.duckcreek.com/), um mehr

zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten

Informationen - LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/duck-creek-

technologies) und Twitter (http://invalid.uri).

