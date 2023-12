GNW-Adhoc: Weltexklusiv: Brisbane, Australien, wird Gastgeber des immersiven Erlebnisses "Bluey's World"

^* Das brandneue immersive Erlebnis?Bluey" kommt im August 2024 nach Brisbane,

die Hauptstadt von Queensland, Australien.

* Im 4.000 Quadratmeter großen?Northshore Pavilion" wird Bluey's World ein

einzigartiges Erlebnis bieten, das die beliebte Fernsehserie Bluey feiert.

* Fans auf der ganzen Welt werden begeistert und fasziniert sein, wenn sie die

Einladung annehmen, in Blueys Welt einzutauchen.

BRISBANE, Australien, Dec. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bluey's World, ein

bahnbrechendes immersives Erlebnis, wird im August 2024 exklusiv in Brisbane,

Queensland, eröffnet.

Die Besucher werden durch eine Nachbildung von Blueys berühmtem Zuhause reisen,

mit beeindruckenden (echten) lebensgroßen Kulissen, interaktiven Spielen und

einer hypnotisierenden Geräuschkulisse, die von beliebten Bluey-Folgen

inspiriert ist. Die Fans können von Blueys und Bingos Schlafzimmer über das

Wohnzimmer und die Küche bis hin zu den schattenspendenden Ästen des

Flammenbaums in Blueys Garten spielen.

Es gibt so viel, was man an diesem einmaligen Erlebnis lieben kann,

einschließlich der Möglichkeit, eine Geburtstagsfeier in der coolsten

Partylocation zu buchen! Nach der interaktiven Führung können die Besucher ein

Café, einen Geschenkeladen und einen Spielplatz besuchen.

Bluey's World wird in einem eigens dafür gebauten, hochmodernen, 4.000

Quadratmeter großen Veranstaltungsort - dem?Northshore Pavilion" - in Brisbanes

neuestem Kunst- und Unterhaltungsviertel Northshore untergebracht sein.

Stirling Hinchliffe, Tourismusminister von Queensland, dazu:?Brisbane und unser

großartiger Lebensstil in Queensland sind die offensichtliche Wahl für die

Weltpremiere von Bluey's World. Die weltberühmte Heeler-Familie aus Brisbane hat

das weltweite Fernsehen und Streaming im Sturm erobert. In die Show sind viele

animierte Verweise auf die Wahrzeichen und den Lebensstil der Hauptstadt von

Queensland eingebettet.

?Bluey's World ist ein Ort, an dem Familien aus Australien und Übersee wie nie

zuvor mit ihrem liebgewonnenen Heeler-Haushalt in Kontakt treten und Queenslands

Besuchererlebnisse von Weltklasse entdecken können.

?Dies ist ein großer Gewinn für die Fans und ein großer Erfolg für die

Tourismusbranche in Queensland, denn Tourism and Events Queensland geht davon

aus, dass Bluey's World bis zu 18 Millionen Dollar an Besucherausgaben

generieren wird."

Adrian Schrinner, Oberbürgermeister von Brisbane, dazu:?Bluey ist ein

heimischer Superstar aus Brisbane, der die Fantasie von Familien auf der ganzen

Welt beflügelt. Mit einem Publikum aus mehr als 60 Ländern ist Bluey's World ein

einzigartiges und bedeutendes touristisches Angebot, das Menschen aus aller Welt

in unsere Stadt lockt und gleichzeitig den Einwohnern von Brisbane mehr zu sehen

und zu tun gibt.

?Wir sind stolz darauf, diese Weltpremiere zu unterstützen, die Arbeitsplätze

vor Ort schaffen und unserer Wirtschaft Millionen einbringen wird, da unsere

Restaurants, Hotels und Tourismusangebote von dem Zustrom begeisterter Bluey-

Fans profitieren werden."

Fiona Lang, General Manager, BBC Studios ANZ, dazu:?BBC Studios freut sich

sehr, den Start von Bluey's World anzukündigen, einem bahnbrechenden Erlebnis,

das die Fans auf einmalige Weise in das Herz von Bluey versetzt.

?Bluey's World ist nicht nur ein Erlebnis, sondern eine Feier der

herzerwärmenden Momente, die Bluey so authentisch australisch und die fröhliche

Einfachheit, die in Familien auf der ganzen Welt vorzufinden ist, erfahrbar

machen. Begleiten Sie uns auf dieses einzigartige Abenteuer, bei dem die Welt

von Bluey zum Leben erweckt wird."

Bluey wurde von Joe Brumm erschaffen und wird von dem mit dem Emmy® Award

ausgezeichneten Ludo Studio für ABC KIDS produziert und von ABC Children's und

BBC Studios Kids & Family gemeinsam in Auftrag gegeben. Die Show ist ein

weltweites Phänomen und folgt den Abenteuern von Bluey - einer liebenswerten,

unermüdlichen Blue Heeler-Hündin - die mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer

kleinen Schwester Bingo lebt. Bluey nutzt ihre grenzenlose Energie, um Spiele zu

spielen, die sich auf unvorhersehbare und lustige Weise entfalten und ihre

Familie und die ganze Nachbarschaft in ihre Welt des Spaßes ziehen. Die Serie

wird inzwischen in mehr als 60 Ländern ausgestrahlt und gestreamt und ist

weltweit bei Eltern und Kindern für ihr Herz, ihren Humor und ihre

familienfreundlichen Momente beliebt.

Bluey's World wird von BBC Studios und HVK Productions produziert, von der

Regierung von Queensland über Tourism and Events Queensland sowie vom Stadtrat

von Brisbane über die Brisbane Economic Development Agency unterstützt und im

Veranstaltungskalender von It's Live! in Queensland geführt.

Um auf die Warteliste für Bluey's World-Eintrittskarten zu kommen, besuchen

Sie blueysworld.com (https://www.blueysworld.com/)

Website (https://www.bluey.tv/) | Facebook

(https://www.facebook.com/OfficialBlueyTV/) | Instagram

(https://www.instagram.com/officialblueytv/)

#blueysworldbrisbane

Weitere Materialien

HIER

(https://www.dropbox.com/scl/fo/ntjv2jho1cotyrxnnmfte/h?rlkey=2dmbjsj0mogs3x4fri

96lyvc4&dl=0)

Medienkontakt

Cinnamon Watson

cinn@cinnamonwatsonpublicity.com.au

(mailto:cinn@cinnamonwatsonpublicity.com.au) | +61 432 219 643

Kontakt für Partnerschaften und Sponsoring

Chantal Bindley

chantal@artemispartnerships.com (mailto:chantal@artemispartnerships.com) |

+61 477 977 750

°