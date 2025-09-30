GNW-News: 2025 China (Shenyang) South Korea Week eröffnet

^SHENYANG, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 25. September wurde die

2025 China (Shenyang) South Korea Week (China-(Shenyang-)Südkorea-Woche 2025)

feierlich eröffnet. Die viertägige Veranstaltung steht unter dem Motto?Shared

Opportunities, Shared Development, Shared Future" (Gemeinsame Chancen,

gemeinsame Entwicklung, gemeinsame Zukunft) und bietet ein breites Programm:

themenbezogene Ausstellungen, Wirtschafts- und Handelsforen, Kultur- und

Sportaustausch sowie Aktivitäten zur Förderung des Konsums. Mit dabei sind

Branchengrößen wie die südkoreanische CJ Group und mehr als hundert weitere

führende kleine und mittlere Unternehmen aus Korea, die im Rahmen von

Matchmaking-Gesprächen mit Firmen aus der Provinz Liaoning in den Dialog treten.

2025 China (Shenyang) South Korea Week kicks off.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4525/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Wang Xinwei, stellvertretender Generalsekretär des KP-Provinzkomitees von

Liaoning und Gouverneur der Provinz, wies darauf hin, dass Liaoning und Südkorea

enge Nachbarn sind, die lediglich durch einen schmalen Wasserstreifen getrennt

sind. Die freundschaftliche Verbindung und die wirtschaftliche Zusammenarbeit

beider Seiten hätten über die Jahre reiche Früchte getragen. Heute ist Südkorea

der zweitgrößte Handelspartner Liaonings und die drittgrößte Quelle

ausländischer Investitionen. Gouverneur Wang bezeichnete Liaoning als

traditionsreiche Industrieregion im Wandel, als Innovationshub mit Pionierrolle

bei der Öffnung nach Osten sowie als kulturelle Heimat mit reichem Erbe. Er

unterstrich Liaonings Bereitschaft, mit allen Sektoren Südkoreas

zusammenzuarbeiten, um neue Impulse für die industrielle Entwicklung zu setzen,

Erfolge in Wissenschaft und Technologie zu teilen, neue Bereiche offener

Kooperation zu erschließen sowie ein weiteres Kapitel des zwischenmenschlichen

und kulturellen Austauschs aufzuschlagen.

Am selben Tag wurde zudem das chinesisch-koreanische Food-Festival anlässlich

der 2025 China (Shenyang) South Korea Week eröffnet. Im Mittelpunkt stehen die

charakteristischen Küchen beider Länder - von Live-Cooking und Verkostungen

klassischer koreanischer Gerichte wie Budae-jjigae (Armeeeintopf) und

koreanischem Fried Chicken bis hin zu interaktiven Erlebnissen mit Spezialitäten

wie Naengmyeon (koreanische kalte Nudeln) und Injeolmi (Klebreiskuchen). So

können Besucher die Geschichten hinter der chinesischen und koreanischen

Esskultur erleben - und gleichzeitig die Vielfalt der Aromen genießen.

Die China (Shenyang) South Korea Week gilt als bedeutende Plattform für die

Internationalisierung Shenyangs und wird nun bereits zum 22. Mal erfolgreich

ausgerichtet.

Quelle: 2025 China (Shenyang) South Korea Week

Kontaktperson: Frau Liu, Tel: 86-10-63074558.Â°