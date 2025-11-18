Access Innovation Holdings Aktie
WKN DE: A2QD9A / ISIN: AU0000101636
|
18.11.2025 19:17:38
GNW-News: AI-Media und AVE geben exklusive Partnerschaft bekannt, um die Barrierefreiheit bei Live-Events in Australien zu verbessern
^SYDNEY, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit führender
Anbieter von KI-gestützten Live-Untertitelungs- und Barrierefreiheitslösungen,
hat Audio Visual Events (AVE) zu seinem exklusiven Vermietungspartner für den
Live-Event-Markt in Australien ernannt.
Diese strategische Partnerschaft vereint die LEXI-Plattform von AI-Media - ein
komplettes Ökosystem mit professioneller Hardware und SaaS-Lösungen, die
Untertitelung und Übersetzung in Echtzeit und mit geringer Latenz ermöglichen -
mit den bewährten AV-Geräten von AVE und deren technischer Produktionskompetenz.
Die Zusammenarbeit ermöglicht es australischen Event-Organisatoren, die
Zugänglichkeit, das Engagement und die Compliance bei Live- und Hybrid-Events zu
verbessern und gleichzeitig das gegenseitige Wachstum beider Organisationen zu
fördern.
Übersicht über die Partnerschaft
Im Rahmen dieser Partnerschaft können Veranstaltungsplaner und Produktionsteams
die branchenüblichen AV-Geräte von AVE - wie Displays, Racks und
Integrationssysteme - mieten, die für den nahtlosen Einsatz der LEXI-Plattform
von AI-Media vorkonfiguriert sind, einschließlich des LEXI Viewers.
Der LEXI Viewer ist die speziell entwickelte Hardware von AI-Media zur Anzeige
von Untertiteln, die für professionelle Live-Veranstaltungen konzipiert wurde.
Er ist direkt mit den Diensten LEXI Text (KI-gestützte Live-Untertitel) und LEXI
Translate (mehrsprachige Echtzeitübersetzung) von AI-Media verbunden, um klare,
synchronisierte Untertitel und Übersetzungen auf LED-Wänden,
Projektionsleinwänden und digitalen Displays bereitzustellen.
Dieses neue Mietmodell ermöglicht es Veranstaltungsproduzenten, auf Basis
einzelner Veranstaltungen auf fortschrittliche Untertitelungs- und
Übersetzungstechnologie zuzugreifen, insbesondere in Situationen, in denen der
Kauf spezieller Geräte aufgrund der Variabilität der Events weniger
wirtschaftlich ist. Es gewährleistet, dass Barrierefreiheit problemlos zu jedem
Event hinzugefügt werden kann - unabhängig von seiner Größe - und ergänzt
gleichzeitig das Direktvertriebsmodell von AI-Media für Kunden, die fortlaufende
oder integrierte Lösungen benötigen.
Wesentliche Funktionen:
* AVE verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der reibungslosen
Durchführung von Events in ganz Australien und unterstützt
Veranstaltungsorte, Agenturen und große Firmenveranstaltungen.
* Die LEXI-Lösung von AI-Media kombiniert Untertitelungshardware der
Enterprise-Klasse mit KI-gestütztem SaaS für unübertroffene Zuverlässigkeit.
* Kombiniert: Stressfreie, skalierbare Untertitelung und Übersetzung für
Events, von Konferenzen und Unternehmensmeetings bis hin zu großen
Festivals.
?Durch die Zusammenarbeit mit AVE als unserem exklusiven Vermietungspartner in
Australien machen wir es Eventprofis deutlich einfacher, barrierefreie,
mehrsprachige und hochgradig interaktive Erlebnisse zu bieten", so Tony
Abrahams, CEO von AI-Media.?Gemeinsam bringen wir eine erstklassige
Untertitelungs- und Übersetzungslösung auf den australischen Markt."
Marktchancen
Die Live-Event-Branche in Australien wächst weiter, da die Nachfrage nach der
Pandemie wieder anzieht und die Erwartungen hinsichtlich der Barrierefreiheit
steigen.
Laut IMARC Group(i) hatte der australische Markt für Veranstaltungsmanagement im
Jahr 2024 einen Wert von etwa 25 Milliarden AUD und wird bis 2033
voraussichtlich auf 70 Milliarden AUD wachsen, was einer durchschnittlichen
jährlichen Wachstumsrate von 11,2 % entspricht.
Da Barrierefreiheit und mehrsprachige Kommunikation mittlerweile eine zentrale
Rolle für die Kundenbindung, die Inklusionsziele von Unternehmen und die
Einhaltung von Compliance-Standards spielen, versetzt diese Partnerschaft AVE
und AI-Media in die Lage, einen wesentlichen, schnell wachsenden Bedarf auf dem
australischen Markt für Live-Events zu decken.
?Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AI-Media", erklärte Paul
Keating, Head of Sales & Marketing, Audio Visual Events.?Die LEXI-Plattform von
AI-Media stellt den globalen Maßstab für Live-Untertitelung und -Übersetzung
dar. In Kombination mit der bewährten Expertise von AVE im Bereich Dry-Hire
bieten wir Event-Produzenten eine einfachere und intelligentere Möglichkeit,
Barrierefreiheit in ihre Produktionen zu integrieren."
Sind Sie in Australien ansässig? Sind Sie daran interessiert, Untertitelungs-
und Übersetzungslösungen zu mieten? Klicken Sie hier (https://landing.ai-
media.tv/ave-partner-page), um eine Anfrage zu stellen.
Über AI-Media
AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter
Sprachübersetzung, Untertitelung und Sprachorchestrierung. Die LEXI Suite und
das globale Encoder-Netzwerk liefern mehrsprachige Intelligenz in Echtzeit -
weltweit geschätzt für die Modernisierung von Workflows, die Verbesserung der
Kommunikation und die Umstellung von Text auf gesprochene KI.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von AI-Media (https://www.ai-
media.tv/).
Über AVE
Audio Visual Events (AVE) ist Australiens führender Anbieter von Dry-Hire- und
technischen Produktionsdienstleistungen und versorgt Agenturen,
Konferenzveranstalter, Veranstaltungsorte und Produktionsfirmen im ganzen Land
mit AV-Ausrüstung und technischer Produktionsunterstützung. AVE ist für seine
Zuverlässigkeit bekannt und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in
der Bereitstellung nahtloser Event-Technologielösungen. Weitere Informationen
finden Sie auf der AVE-Website (https://audiovisualevents.com.au/).
Medienkontakt:
Fiona Habben
Head of Global Marketing
AI-Media
E-Mail: fiona.habben@ai-media.tv
Telefon: +61 2 8870 7722
Website: www.ai-media.tv (https://www.ai-media.tv/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c871dbd4-5758-495d-9494-
c4a2a806c478
Â°
Aktien in diesem Artikel
