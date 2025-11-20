GNW-News: Anaqua präsentiert bahnbrechende KI-Lösungen auf der IP Service World

^MÜNCHEN, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua

(https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=IPSW25),

der führende Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für das

Management von Innovationen und geistigem Eigentum (IP), gab heute die

bevorstehende Einführung seiner bahnbrechenden KI-Lösungen bekannt, die einen

bedeutenden Fortschritt in der Art und Weise darstellen, wie IP-Teams ihr

geistiges Eigentum (IP) verwalten und optimieren. Diese neuen KI-Lösungen werden

vom 24. bis 25. November 2025 auf der IP Service World

(https://www.ipserviceworld.com/) in München vorgestellt.

?IP-Fachleute stehen zunehmend unter dem Druck, Wege zu finden, um effizienter

zu arbeiten und gleichzeitig neue Erkenntnisse zu gewinnen", erklärte Justin

Crotty, CEO von Anaqua.?Anaqua nutzt die Leistungsfähigkeit der künstlichen

Intelligenz, um innovative Lösungen anzubieten, die den besonderen Anforderungen

von IP-Teams gerecht werden. Diese KI-Lösungen sind die ersten ihrer Art und

werden in die IP-Management-Plattform von Anaqua integriert. Unser Ziel ist es,

unsere Kunden darin zu befähigen, ihre IP-Abläufe zu transformieren und

bedeutende Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Anaqua fördert Innovationen mit leistungsstarken neuen KI-Lösungen für seine IP-

Management-Plattform. Diese neuen KI-Angebote sollen IP-Teams dabei

unterstützen, intelligenter zu arbeiten, tiefere strategische Einblicke zu

gewinnen, die betriebliche Effizienz zu steigern und eine größere strategische

und operative Wirkung zu erzielen:

* Verbessertes KI-Docketing: Automatisiert die Datenextraktion und

-validierung sowohl aus Dokumenten globaler IP-Ämter als auch aus internen

Dokumenten, einschließlich E-Mails, quasi ohne Zutun der Benutzers. Unter

Gewährleistung der Datenintegrität werden diese Eingaben intelligent gelesen

und verarbeitet, Unstimmigkeiten markiert und Batch-Updates unter Aufsicht

der IP-Teams unterstützt. Durch den Wegfall der manuellen Dateneingabe

reduziert diese Lösung den Verwaltungsaufwand erheblich und verändert die

Art und Weise, wie IP-Teams Fristen, Dokumente und Compliance-Anforderungen

verwalten, während gleichzeitig Kapazitäten für die Qualitätssicherung und

strategischere Aktivitäten freigesetzt werden.

* KI-Klassifikator: Revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen

Patentportfolios klassifizieren, indem interne IP- und externe Patente

automatisch der individuellen Klassifizierungsstrategie und privaten

Taxonomie eines Unternehmens zugeordnet werden, wodurch stundenlange

manuelle Überprüfungen mit einer Genauigkeit von 85 bis 90 % entfallen.

* KI-Dokumentenanalyse, -Übersetzung und -Berichterstellung: Ermöglicht

Fachleuten im Bereich geistiges Eigentum die Interaktion mit Dokumenten in

natürlicher Sprache. Die fortschrittliche KI-Übersetzungsengine, die

speziell für die Arbeit im Bereich geistiges Eigentum und Recht entwickelt

wurde, ermöglicht eine nahtlose globale Zusammenarbeit und stellt sicher,

dass die übersetzten Inhalte den rechtlichen und technischen Anforderungen

an Präzision entsprechen. Darüber hinaus können die KI-Berichtsfunktionen

umfangreiche oder komplexe Dokumente erfassen und Aktualisierungen aus

mehreren Quellen in einem einzigen Bericht zusammenfassen, sodass alle

Beteiligten ohne stundenlangen manuellen Leseaufwand auf dem neuesten Stand

bleiben.

* KI-Markenschutz: KI-gestütztes Überwachungssystem, das Bild- und

Textabgleich nutzt, um die unbefugte Verwendung von Markenelementen zu

identifizieren. Es durchsucht Online-Marktplätze, Social-Media-Plattformen,

Ämter für geistiges Eigentum, Domain-Registrierungen und das allgemeine

Internet und löst automatisch einen Workflow für die Erstellung von

Beschwerden und das Fallmanagement innerhalb des IP-Managementsystems aus,

um eine effiziente und genaue Durchsetzung zu gewährleisten.

Anaqua stellt KI-native Plattform für IP-Teams in Deutschland vor

Die neuen KI-Lösungen bauen auf bestehenden KI-Funktionen wie KI-Co-Pilot, IP-

Prognosen, Workflow-Engine und Verlängerungen auf und bilden die Grundlage für

die KI-native Plattform RightHub® von Anaqua. Die RightHub-Plattform bietet eine

moderne, benutzerfreundliche Oberfläche, die die Produktivität steigert und eine

Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht. Sie bietet außerdem eine zentrale Quelle

für globale IP-Daten und steigert die Produktivität und Effizienz durch KI-

gestützte Automatisierung. Die für den deutschen Markt lokalisierte Plattform

wird IP-Teams dabei unterstützen, ihre Abläufe zu optimieren, den manuellen

Arbeitsaufwand zu reduzieren und die strategische Entscheidungsfindung zu

verbessern.

?Anaqua erfindet das IP-Management im Zeitalter der KI neu", erklärte Toni Nijm,

Chief Product Officer bei Anaqua.?Wir freuen uns, diese KI-Lösungen auf der IP

Service World 2025 vorstellen zu dürfen, die IP-Teams in Deutschland in die Lage

versetzen werden, ihre Produktivität zu steigern und sich auf höherwertige

Aufgaben zu konzentrieren, anstatt zeitaufwändige manuelle Tätigkeiten zu

erledigen."

Seit seiner Gründung vor zwanzig Jahren betreut Anaqua Kunden in der DACH-Region

(Deutschland, Österreich und Schweiz) mit lokalen Teams, die die Bedürfnisse der

Kunden in der gesamten Region verstehen. Anaqua baut nun seine starke Präsenz

und seinen treuen Kundenstamm in der DACH-Region mit innovativen neuen Lösungen

aus, darunter beispielsweise den heute angekündigten neuen KI-Funktionen.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und

Dienstleistungen für das Management geistigen Eigentums (IP) für Unternehmen und

Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE® und

RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und

technologiegestützten Diensten, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die

darauf ausgelegt ist, IP-Strategien zu informieren, IP-Entscheidungen zu

ermöglichen und IP-Abläufe zu optimieren, die auf die Bedürfnisse jedes Segments

zugeschnitten sind. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 führenden US-

Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von

Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen

Führungskräfte, Anwälte, Rechtsassistenten, Verwaltungsfachleute und Innovatoren

im Bereich geistiges Eigentum nutzen die Plattform für ihre IP-Management-

Anforderungen. Der Hauptsitz des weltweit tätigen Unternehmens befindet sich in

Boston, mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und

Australien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=IPSW25)

oder das Anaqua-Profil auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).

Medienkontakt:

Jean Kondo

Media@Anaqua.com (mailto:Media@Anaqua.com)

+1 617-375-5808

Anaqua

(https://www.anaqua.com/ja/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=IPSW25

)

Â°