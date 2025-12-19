GNW-News: BEN wurde in Portugal geboren und wird nun durch Europa gefahren

^MATOSINHOS, Portugal, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BEN hat heute nach einem

langwierigen und anspruchsvollen Verfahren bei IDIADA (in Spanien) die

Typgenehmigungsbescheinigung der Europäischen Union erhalten und kann nun in

ganz Europa gefahren werden.

BEN wurde von CEiiA entwickelt und ist das erste Elektroauto seiner Art, das

einen Wandel im europäischen Automobilsektor darstellt - weg von traditionellen

Automobilherstellern hin zu Mobilitätsanbietern. Basierend auf einer

erschwinglichen Karosserie und einer innovativen digitalen Plattform außerhalb

des Fahrzeugs (Hightech-Software-Ebene) ermöglicht BEN eine nahtlose Verbindung

mit anderen Fahrzeugen und Nutzern und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen

und neuen Geschäftsmodellen. BEN wurde entwickelt, um Software überall und

jederzeit zu integrieren, und nutzt modernste Technologien, um kontinuierliche

Innovationen im Fahrzeug zu ermöglichen.

Und das Modell soll als Dienstleistung genutzt und gehandelt werden. Es handelt

sich um das erste Elektroauto mit einem CO?-Emissionszähler, das in der Lage

ist, die während der Produktion entstandenen CO?-Emissionen über seine gesamte

Lebensdauer hinweg durch die AYR-Technologie (Gewinner des Europäischen Bauhaus-

Preises 2021) auszugleichen.

BEN ist ein Ergebnis des Wiederaufbau- und Resilienzplans (RRP), der von IAPMEI

verwaltet wird. Es ist Teil der Be.Neutral Agenda, geleitet von NOS und unter

Beteiligung von 40 Partnern, darunter CEiiA und acht Gemeinden in Nordportugal,

mit besonderem Schwerpunkt auf Guimarães, das 2026 die Europäische

Umwelthauptstadt sein wird.

?Mit BEN ist Portugal nun ein europäischer (Mobilitäts-)Hersteller. Wir haben

BEN als Europas Antwort auf ein neues integratives Sozialmodell entwickelt, das

auf erschwinglicheren, kleineren und nachhaltigeren Elektroautos basiert. BEN

steht daher im Einklang mit der Initiative 'Kleine und erschwingliche

Elektroautos', die von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von

der Leyen, ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel, ein europäisches Auto der

Zukunft zu entwickeln", erklärt Helena Silva, Vorstandsmitglied und CTO von

CEiiA.

Die erste Phase der Entwicklung des BEN ist nun mit der

Typgenehmigungsbescheinigung abgeschlossen, die die Produktion einer ersten

Serie von Elektroautos in der BEN-Werkstatt von CEiiA in Matosinhos ermöglicht.

Die nächste Phase umfasst die Herstellung von Serien von Elektroautos in

Sonderausführung, die für verschiedene geplante Anwendungen angepasst sind. In

diesem Zeitraum werden auch die Produktentwicklung fortgesetzt und die

Pilotproduktionsanlage von BEN weiterentwickelt, deren Kapazität bei 200

Einheiten pro Jahr liegt.

Im Jahr 2026 werden weitere Produktionsstätten in Portugal und in ganz Europa

errichtet. Derzeit finden Verhandlungen statt, um bis 2030 eine dezentrale

Produktion von 20.000 Einheiten pro Jahr zu erreichen, wobei die Preise bei

8.000 Euro beginnen sollen.

Ricardo Rodrigues - Pressemedienagentur

+351969523802

rr@pressmediaonline.com (mailto:rr@pressmediaonline.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e39754f0-

5328-4e23-8176-8dff01cf75f8

