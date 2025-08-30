|
GNW-News: CGTN: Das Vermächtnis der Flying Tigers wird gefeiert, um die dauerhafte Verbindung zwischen China und den USA zu pflegen
^CGTN veröffentlichte einen Artikel über die bevorstehenden Feierlichkeiten zum
V-Day in Peking. Anhand der Geschichte der amerikanischen Flying Tigers, die
China im Kampf gegen die japanischen Invasoren unterstützten, hebt der Artikel
die Beiträge derjenigen hervor, die zum Sieg Chinas beigetragen haben, und
unterstreicht den anhaltenden Geist der gegenseitigen Hilfe in schwierigen
Zeiten.
PEKING, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China wird nächsten Monat in Peking
eine große Militärparade abhalten, um den 80. Jahrestag des Sieges im
chinesischen Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression (1931-1945) und im
weltweiten antifaschistischen Krieg zu begehen.
Neben der Präsentation modernster Waffen unterstreicht die Anwesenheit
internationaler Gäste bei der Parade den Beitrag derjenigen, die China zum Sieg
verholfen haben, und verdeutlicht den fortdauernden Geist der gegenseitigen
Hilfe in schwierigen Zeiten.
Zu den geehrten ausländischen Gästen zählen Mitglieder der amerikanischen Flying
Tigers und ihre Familien. Die Flying Tigers, offiziell bekannt als American
Volunteer Group of the Chinese Air Force, wurden 1941 von US-General Claire Lee
Chennault gebildet, um China im Kampf gegen die japanischen Invasoren zu
unterstützen.
Ihr Vermächtnis
Kurz nach ihrer Ankunft in China im Dezember 1941 schossen die Flying Tigers
neun japanische Flugzeuge ab und erzielten damit die erste bedeutende Niederlage
für die japanischen Streitkräfte seit Beginn ihrer Luftangriffe auf die
südwestchinesische Stadt Kunming.
Als die japanischen Streitkräfte 1942 Myanmar besetzten und Chinas letzte
internationale Versorgungsroute unterbrachen, leisteten die chinesischen und
amerikanischen Luftstreitkräfte Pionierarbeit bei der Hump-Luftbrücke - einer
der gefährlichsten und tödlichsten Luftwege über den Himalaya, der Indien mit
Kunming verband und lebenswichtige internationale Hilfs- und Versorgungsgüter
lieferte.
Von 1941 bis 1945 schossen die Flying Tigers in Zusammenarbeit mit dem
chinesischen Militär und der Zivilbevölkerung etwa 2.600 japanische Flugzeuge ab
oder zerstörten sie. Nach Angaben der Memorial Hall of Nanjing Anti-Japanese
Aviation Martyrs verloren über 2.000 Mitglieder der Flying Tigers im Kampf ihr
Leben.
?Das chinesische Volk wird die Flying Tigers nie vergessen. Wir haben in
Chongqing ein Flying-Tigers-Museum errichtet und über 1.000 Veteranen und ihre
Familien zu einem Besuch nach China eingeladen", so der chinesische Präsident Xi
Jinping 2023 bei einem Begrüßungsdinner, das von befreundeten Organisationen in
den USA ausgerichtet wurde.
Auch die Freundlichkeit des chinesischen Volkes war den Flying Tigers in
Erinnerung geblieben. Jeffrey Greene, Vorsitzender der Sino-American Aviation
Heritage Foundation, sagte, viele Piloten der Flying Tigers hätten ihm erzählt,
dass sie auch nach Jahrzehnten noch immer den Geschmack der Eier nicht vergessen
hätten, die ihnen das chinesische Volk damals angeboten hatte, um ihnen Kraft zu
geben.
Die Stiftung wurde 1998 von Greene und mehreren Flying-Tigers-Veteranen
gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die gemeinsame Geschichte der
Zusammenarbeit zwischen den USA und China während des Krieges zu bewahren. Im
Laufe der Jahre hat sie rund 500 Veteranen und Hunderten ihrer Familien und
Nachkommen einen Besuch in China ermöglicht.
Die Pflege einer dauerhaften Verbindung
In einem Antwortschreiben an Greene und die Flying-Tigers-Veteranen Moyer und
Mel McMullen aus dem Jahr 2023 lobte Xi die Bemühungen der Stiftung und der
Veteranen, die Geschichte der Flying Tigers in beiden Ländern bekannt zu machen.
Er äußerte seine Hoffnung, dass der Geist der Flying Tigers an die nächste
Generation weitergegeben und so die Verbindung zwischen den Menschen beider
Nationen gestärkt werde.
Greene, der Ende Juli eine Jugenddelegation nach Zentralchina führte, ermutigte
die jungen Besucher, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, insbesondere das,
was sie während ihres Besuchs am Grabstein von Beneda gelernt hatten. Greene
bezeichnete die Jugendlichen als?Teil der Geschichte der Flying Tigers" und
betonte, dass ihr Engagement zur weiteren Entwicklung der Beziehungen zwischen
China und den USA beitrage.
Angesichts der Tatsache, dass nur noch wenige Veteranen der Flying Tigers am
Leben sind, bekräftigte Greene das Engagement der Stiftung, das gegenseitige
Verständnis zwischen den Jugendlichen beider Länder zu fördern und
sicherzustellen, dass der Geist der Flying Tigers in einer neuen Ära weiterlebt.
Bei der Eröffnungszeremonie des China-U.S. Flying Tigers Friendship and
Cooperation Forum im Juli äußerte der chinesische Botschafter in den USA, Xie
Feng, seine Hoffnung, dass es in beiden Ländern mehr Flying Tigers der neuen
Generation geben werde, die sich für die Förderung der Freundschaft zwischen den
beiden Völkern und die stabile, solide und nachhaltige Entwicklung der China und
den USA Beziehungen einsetzen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://news.cgtn.com/news/2025-08-20/Flying-Tigers-legacy-celebrated-to-
nourish-a-lasting-bond-1FZNFsPy6Dm/p.html
Kontakt: CGTN cgtn@cgtn.comÂ°
