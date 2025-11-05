|
05.11.2025 09:06:38
GNW-News: ControlUp ONE Platform mit neuen Dashboard-Funktionen
^SAN FRANCISCO, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ControlUp
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.controlup.com/de/___.YzJ1O
nBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzoyOTYxZDgzZWZjMWFjYzNhZTMxMWU2NDUyZDUyODg1ZDo3O
jBhMDY6MGU4OGY1YjI1ZTBlZWY3MWVhOTdmNTlhZDk3N2E2ZDgzZmYzYzQ3YzdhZGZkMGYyYmYyOTY5N
zhjMDc3NzMzZDpwOlQ6Tg) stellt ab sofort allen ControlUp for Desktops
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.controlup.com/de/plattform
/controlup-for-
desktops/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzoyOTYxZDgzZWZjMWFjYzNhZTMxMWU
2NDUyZDUyODg1ZDo3OjNlZjk6MjljYTFjOGU3YjQwZTExZTMzMDczOGY3YjQwYjcwODRjNDMyMWJkYmR
kNWI0ZjhlZGM1ZDE0MmE3YjQyYTM3NzpwOlQ6Tg)-Kunden seine neuen Dashboard-Funktionen
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.controlup.com/resources/bl
og/controlup-dashboards-custom-visualization-
ga___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzoyOTYxZDgzZWZjMWFjYzNhZTMxMWU2NDUyZD
UyODg1ZDo3OmJmY2I6MDM0NWY3MDc1OTI1N2RkMWVmM2I3MTk0YmRlNjJhN2EyOGU4ZjJhOTM0ZDY2YT
c1YTdmZTI0YzFmMzMzNjNiZjpwOlQ6Tg) generell zur Verfügung. Diese wurden von einem
der weltweit führenden Anbieter im Bereich der digitalen Mitarbeitererfahrung
(Digital Employee Experience, kurz DEX) entwickelt, um IT- und Managementteams
eine anpassbare Visualisierung sowohl historischer als auch Echtzeitdaten zu
ermöglichen. Dadurch können sie ihre IT-Umgebungen besser überblicken, Probleme
schneller beheben und gewonnene Daten und Erkenntnisse auf ihre speziellen
Anforderungen zuschneiden, um Herausforderungen gezielt zu meistern.
Vorkonfigurierte und individuell anpassbare Dashboards mit interaktiven
Funktionen
Für gängige Anwendungsfälle stehen Nutzern mehr als zehn vorkonfigurierte
Dashboards zur Verfügung. Darüber hinaus können sie mithilfe eines breiten
Spektrums an Widgets und Diagrammtypen eigene, individuell anpassbare
Visualisierungen erstellen. Interaktive Funktionen ermöglichen, komplette
Datensätze mit nur einem Mausklick anhand einer oder mehrerer Optionen im
Auswahlmenü zu filtern. Von Vorteil ist zudem, dass sich von der Community
erstellte Dashboards direkt in die ControlUp ONE Platform
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.controlup.com/de/plattform
/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzoyOTYxZDgzZWZjMWFjYzNhZTMxMWU2NDUyZDU
yODg1ZDo3OmE1OTc6MWYwMzIxYzhkNzIyOGYxZmFkZGIzMzA5MDI0M2RjN2ZlNmZkYTc0ZjYwMmY0M2E
yMzUyNWM4MTNmN2FmNTFlNjpwOlQ6Tg) integriert werden können, ohne zusätzliche
Tools oder aufwändige Einrichtung.
Wesentliche Funktionen
* "My Dashboards" und "Shared Dashboards": Unter dem Menüpunkt "My Dashboards"
sind von Nutzern selbst erstellte oder als Favoriten markierte
Visualisierungen abrufbar. ControlUp-Vorlagen sowie unternehmensspezifisch
angepasste Dashboards finden sich in der neuen?Dashboard Gallery".
* "Custom Dashboards": Widgets können innerhalb eines vordefinierten
Rastersystems per Drag-and-Resize einfach verschoben und in Größe sowie
Anordnung angepasst werden.
* "Widget Builder": Erstellung komplett individualisierbarer leistungsstarker
Widgets. Nutzer können Daten gruppieren, verdichten, filtern und
mathematisch berechnen. Für die Visualisierung der statistischen Daten
stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung, angefangen von Messanzeigen und
Zeitreihen bis hin zu Tabellen, Balken, Linien- und Donut-Diagrammen.
Status und Ausblick
Das neue Dashboard-Feature steht sowohl Kunden von ControlUp for Desktops als
auch Unternehmen zur Verfügung, die die ControlUp ONE Platform derzeit im
Testbetrieb nutzen. Weitere Funktionen sind bereits in der Roadmap geplant, um
Dashboards künftig einem größeren Kundenkreis zugänglich zu machen.
Schnelle Entwicklung dank teamübergreifender Zusammenarbeit
Die ControlUp Dashboards entstanden in kurzer Zeit durch die Zusammenarbeit
eines funktionsübergreifenden Teams, der?ControlUp Innovation Guild". Zu ihm
zählen Mitarbeitende aus dem CTO-Office und dem Produktmanagement, der Post-
Sales-, UX- sowie der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ihre gemeinsame
Arbeit bildet die Grundlage für kundenorientierte Innovationen und trägt zur
beständigen Weiterentwicklung der ControlUp ONE Platform bei.
Herstellerzitat
"Unsere Kunden wünschen sich mehr Möglichkeiten, mit ihren zur digitalen
Mitarbeitererfahrung gesammelten Daten zu interagieren und diese zu
visualisieren. Dashboards sind unsere Antwort darauf. IT-Teams können entweder
mit vorkonfigurierten, direkt einsetzbaren Vorlagen starten oder eigene
Ansichten erstellen, die auf die spezifischen Gegebenheiten ihrer IT-Umgebung
zugeschnitten sind. Damit kommen wir unserem Ziel einen Schritt näher, Kunden
verwertbare Echtzeitinformationen an die Hand zu geben, aus denen sie konkrete
Handlungsempfehlungen ableiten können."
Joel Stocker, Director Product Management ControlUp
Weitere Informationen
[Blog] https://bit.ly/47wouIS
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://bit.ly/47wouIS___.YzJ1OnBhdWxi
YWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzoyOTYxZDgzZWZjMWFjYzNhZTMxMWU2NDUyZDUyODg1ZDo3OjM1ZmE6
YmRiZDViZmNlZmI5NTY0OTNhNzk1NzQwNTc3NTNjYjEyMDc0NzU3ODQ2MWMwNWE4MWY2YWVjODgxYzQx
N2Q1YzpwOlQ6Tg)
[On-Demand Webinar] https://www.controlup.com/webinars/controlup-
dashboards/
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.controlup.com/webinars/con
trolup-
dashboards/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzoyOTYxZDgzZWZjMWFjYzNhZTMxM
WU2NDUyZDUyODg1ZDo3OjU4YmM6MTcyNmMyYWIyODQ4ZGNiNjQ3ZDU1Y2YzYWRiNDg2ZDU5NmJiOGYxM
jc4YTRlZDA5ZDdmMTU4OGM1MDczYzNjNjpwOlQ6Tg)
Über ControlUp
ControlUp zählt zu den führenden DEX-Anbietern. Die leistungsstarke Plattform
des Unternehmens, entwickelt für das moderne Arbeitsplatzmanagement, bündelt
Lösungen für die digitale Mitarbeitererfahrung und den IT-Betrieb unter einem
Dach. Durch die Kombination aus Echtzeit-Monitoring, intelligenten Einblicken
und proaktiver Fehlerbehebung beschleunigt ControlUp den Wechsel hin zum
autonomen Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management / AEM). Dies
ermöglicht IT-Teams, Probleme zu lösen, bevor sie die Mitarbeitenden in ihrer
Produktivität beeinträchtigen, Abläufe zu vereinfachen und Komplexität zu
beherrschen, ohne zahlreiche Einzellösungen einsetzen zu müssen. Um ihre
Technologie zuverlässig zu betreiben, vertrauen nahezu 2.000 Organisationen auf
ControlUp - darunter mehr als ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen. Mit
ControlUp arbeitet die IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv
und der Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere Informationen:
https://www.controlup.com/de/
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.controlup.com/de/___.YzJ1O
nBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzoyOTYxZDgzZWZjMWFjYzNhZTMxMWU2NDUyZDUyODg1ZDo3O
jBhMDY6MGU4OGY1YjI1ZTBlZWY3MWVhOTdmNTlhZDk3N2E2ZDgzZmYzYzQ3YzdhZGZkMGYyYmYyOTY5N
zhjMDc3NzMzZDpwOlQ6Tg).
Pressekontakt
ControlUp PR
media@controlup.com (mailto:media@controlup.com)
Bildmaterial
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9aeb0c11-cdd0-4f2e-b10e-
0cb1958eec19
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.