11.12.2025 10:34:38

GNW-News: Dangbei erhellt die Weihnachtszeit in Deutschland mit bis zu 36 % Rabatt auf 4K-Laserprojektoren

^BERLIN, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein führender Innovator im

Bereich der intelligenten Projektionstechnologie, feiert die Weihnachtszeit in

Deutschland mit Weihnachtsangeboten mit bis zu 36 % Rabatt auf Amazon.de

(https://www.amazon.de/stores/page/F063B8F5-31FA-4B96-8C58-

D8CA19A638A3?ingress=2&lp_context_asin=B0D25MPKZN&visitId=547dd0da-170f-4ac3-

bdab-97d7e416d534&ref_=ast_bln&tag=mp3worldnet-21). Vom 9. bis zum 23. Dezember

2025 können deutsche Verbraucher bei hochauflösenden 4K-Laserprojektoren und

flexiblen tragbaren Geräten für Wohnzimmer, Gaming-Setups und Wohngemeinschaften

sparen.

Die größten Weihnachtsrabatte

Dangbei DBOX02 Pro (https://www.amazon.de/dp/B0F7RKFBFY) - 4K-Laserprojektor mit

Kardanständer

Der DBOX02 Pro wurde für Nutzer entwickelt, die sich ein helleres, flexibleres

Heimkino wünschen. Seine ALPD-Laserlichtquelle liefert rund 2.000 ISO-Lumen,

während der integrierte Kardanständer es ermöglicht, den Projektor ohne

zusätzliche Halterungen einfach auf Regalen, Sideboards oder niedrigen Tischen

zu platzieren.

* Jetzt 959 EUR (36 % Rabatt; vorher 1.499 EUR; Sie sparen 540 EUR)

* Produktseite: https://www.amazon.de/dp/B0F7RKFBFY

Dangbei DBOX02 (https://www.amazon.de/dp/B0D25MPKZN)- 4K-ALPD-Laserprojektor

mit Google TV und Netflix

Der DBOX02 kombiniert 4K-Auflösung, ALPD-Lasertechnologie und bis zu 2.450 ISO-

Lumen für scharfe, helle Bilder mit einer Größe von bis zu 200 Zoll, selbst in

Räumen mit etwas Umgebungslicht. Mit Google TV und lizenziertem Netflix fungiert

er als All-in-One-Smart-Cinema-Hub.

* Jetzt 1.019 EUR (36,3 % Rabatt; vorher 1.599 EUR; Sie sparen 580 EUR)

* Produktseite: https://www.amazon.de/dp/B0D25MPKZN

Dangbei MP1 Max (https://www.amazon.de/dp/B0F43KYRJX)- 4K-Hybrid-Tri-Laser +

LED-Projektor

Der MP1 Max verwendet eine Hybrid-Lichtquelle mit Tri-Laser + LED und liefert

3.100 ISO-Lumen, sodass er sich für Tagessportarten, Spiele und Filme in Räumen

mit Umgebungslicht eignet. Die Farbgenauigkeit erreicht etwa 110 % BT.2020 mit

