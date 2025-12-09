GNW-News: Das neue Royalton Riviera Cancun und das Royalton Hideaway Riviera Cancun heißen die ersten Gäste willkommen

^ST. MICHAEL, Barbados, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels &

Resorts hat mit der mit Spannung erwarteten Eröffnung des neuen Royalton Riviera

Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/riviera-cancun) und des Royalton

Hideaway Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults

Only (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-riviera-cancun) offiziell

seine ersten Gäste begrüßt. Diese Eröffnung läutet eine neue Etappe für Royalton

Hotels & Resorts an diesem Urlaubsziel ein und verspricht erweiterte Angebote

und ein All-inclusive-Erlebnis auf höchstem Niveau an einer der begehrtesten

Küsten Mexikos.

Dieses neue Kapitel folgt auf die umfangreiche, mehrere Millionen Dollar teure

Renovierung beider Häuser, die Suiten, Restaurants, Unterhaltungsmöglichkeiten,

Pools und öffentliche Bereiche umfasst. Das Ergebnis stärkt das Gefühl der

Verbundenheit, welches das Resort seit jeher hervorruft, und bietet gleichzeitig

eine moderne Vision, die allen Reisenden neue Möglichkeiten eröffnet.

?Die Eröffnung dieser Resorts ist ein bedeutender Meilenstein für unser

Unternehmen", sagte Jordi Pelfort, Präsident von Royalton Hotels & Resorts.

?Cancun ist weiterhin eines der wichtigsten Destinationen in unserem Portfolio

und hat unser Wachstum über die Jahre geprägt. Mit dieser Neueröffnung

bekräftigen wir unser langfristiges Engagement in der Region, schaffen neue

Möglichkeiten für unsere Teams und Partner und bieten unseren Gästen ein

Erlebnis, das die Zukunft unserer Marke widerspiegelt."

Mit insgesamt 1.183 Suiten bieten die Hotels nun eines der umfangreichsten

Suitenangebote in der Region. Die Gäste haben die Wahl zwischen Zimmern mit

Blick auf das karibische Meer, Swim-out-Suiten, bei denen der Pool nur wenige

Schritte von der Terrasse entfernt ist, und geräumigen Suiten mit zusätzlichem

Komfort und Flexibilität. Die aktualisierte Suite-Kategorie Diamond Club(TM) wertet

den Aufenthalt mit Zimmern in bester Lage, privaten Lounges, exklusiven

Strandbereichen und persönlichem Butler-Service auf.

Die Spitzenkategorie des Portfolios, die Royalton Suites & Villas

(https://www.royaltonresorts.com/suites-and-villas), richtet sich an moderne

Reisende, die zunehmend geräumige Unterkünfte und ein besonderes All-inclusive-

Erlebnis suchen. Zu dieser Kategorie gehören die geräumigen Presidential Suites

und Chairman Suites im Royalton Riviera Cancun sowie die separaten Presidential

Suites im Royalton Hideaway: sie alle zeichnen sich durch eine großzügige

Raumaufteilung und aus mehreren Zimmern bestehende Suiten aus, die neue Maßstäbe

in der Region setzen.

Alle Bereiche der beiden Resorts wurden mit dem Ziel gestaltet, maximalen

Komfort zu bieten und ein Gefühl tiefer Verbundenheit zu vermitteln. Die Gäste

können zahlreiche Pools direkt am Meer, weitläufige Grünflächen, moderne Bars

und Lounges sowie ein erweitertes kulinarisches Angebot mit Signature-

Restaurants, Speziellen Angeboten und abwechslungsreichen Veranstaltungen

genießen. Im Rahmen des einzigartigen generationsübergreifenden Ansatzes der

Marke umfasst das Unterhaltungsangebot spezielle Bereiche und Erlebnisse für

jedes Alter, darunter eine neu gestaltete Entertainment-Plaza mit einem Theater

direkt am Ozean. Familien werden den neu gestalteten Clubhouse Kids Club und die

Hangout Teens Lounge zu schätzen wissen, während Wellness-Reisende die

modernisierten Royalton FIT-Einrichtungen und das Royal Spa genießen können, das

zu den größten und beeindruckendsten in der Region gehört und einen

Hydrotherapie-Parcours, Beauty-Services und sorgfältig konzipierte Wellness-

Erlebnisse bietet.

Für Hochzeiten, Konferenzen und besondere Veranstaltungen wartet das neue

Convention Center mit modernem Dekor, flexiblen Raumkonzepten sowie verbesserter

Licht- und Audiovisionstechnik auf. Die neugestalteten Bereiche eignen sich für

Events jeder Größe und stärken die Position der Resorts als führende MICE-

Destination in der Karibik. Hochgeschwindigkeitsinternet, ausgewiesene

Servicebereiche und modernisierte Lounges sorgen für ein reibungsloses Erlebnis

für Organisatoren und Teilnehmende.

Gemeinsam stärken die beiden Resorts die Präsenz von Royalton Hotels & Resorts

in der Region Riviera Cancun und bieten Reisenden noch mehr Möglichkeiten, einen

gehobenen und modernen All-Inclusive-Aufenthalt zu erleben.

Während die Eröffnung beider Resorts diese neue Ära einläutet, setzt Royalton

Hotels & Resorts seine Expansion in der gesamten Karibik fort und lädt Reisende

dazu ein, modernes Design, durchdachten Service und sinnvolle Erfahrungen zu

genießen.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Ihren Aufenthalt buchen möchten,

besuchen Sie bitte www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com/).

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-

inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24

Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein

einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das

preisgekrönte All-In Luxury(®) Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo das Motto Everyone is Family gilt und das

für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch

charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt

ist. Royalton Hideaway (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet

einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der

Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften

aufwartet. Royalton Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert

The Art of Vacation - ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das

ganz auf Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton

CHIC Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way

ein, einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique

by Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from

Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und

entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril

(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für

Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in

einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken

verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen

können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch

Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie

unter www.royalton.com (http://www.royalton.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b5c12d4-b74b-444e-ac27-

79fb023acdee

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com.Â°