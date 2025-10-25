|
25.10.2025 13:46:38
GNW-News: Die EBC Financial Group startet weltweit erste Handelsinitiative zum Schutz des Amazonas bei jedem Handel
^MANAUS, Brasilien, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group hat
heute ihr Programm?Protect the Amazon with Every Trade" (Schützen Sie den
Amazonas mit jedem Handel) vorgestellt, das erste Programm eines Online-
Brokerage-Unternehmens, das durch die Handelsaktivitäten seiner Kunden in
Lateinamerika einen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Diese Bemühungen
unterstreichen die zunehmende Konvergenz von Finanzmärkten und
Umweltverantwortung, da Händler und Investoren bei ihren Entscheidungen
zunehmend Klimarisiken und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)
berücksichtigen. Für jeden berechtigten Handel in Lateinamerika spendet die EBC
im Namen des Kunden ohne zusätzliche Kosten für den Kunden an geprüfte
Naturschutzpartner und verbindet so die routinemäßige Marktteilnahme mit
messbaren Naturschutzergebnissen.
?Mit der Einführung dieses Programms bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit,
einen Beitrag zum Schutz eines der bedeutendsten Regenwälder der Welt im Kampf
gegen den Klimawandel zu leisten. In Anlehnung an das Ziel der COP29, die
Klimafinanzierung bis 2035 auf jährlich rund 1,3 Billionen US-Dollar zu erhöhen
und private Investitionen durch intelligentere Risikoteilung zu erschließen,
vereinfachen wir es jedem Unternehmen, einen Beitrag zum Schutz des Amazonas zu
leisten. Dies ist das erste Mal, dass ein Online-Broker das tägliche
Handelsgeschäft in einem solchen Umfang mit dem Schutz tropischer Ökosysteme
verknüpft hat", so David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd.
Reaktion auf den demografischen Wandel hin zu Umweltwerten
Die Initiative befasst sich mit den sich wandelnden Marktdemografien, wobei 30 %
der Investoren der Generation Z bereits während ihres Studiums oder im frühen
Erwachsenenalter mit dem Handel begonnen haben. Die Generation Z sowie die
Millennials suchen zunehmend nach Finanzdienstleistern, die ihren ökologischen
und sozialen Werten entsprechen.
?Wir wollten unseren Kunden in Lateinamerika eine einfache Möglichkeit bieten,
sich an den Naturschutzbemühungen im Amazonasgebiet zu beteiligen", fügte
Barrett hinzu.?Diese Kampagne ermöglicht es Händlern, den Schutz des Amazonas-
Regenwaldes mühelos zu unterstützen. Für jeden Handel leiten wir in ihrem Namen
eine Spende an Naturschutzpartner weiter, die sich direkt auf die wichtige Lunge
unseres Planeten, den Amazonas, auswirkt."
Der Schutz des Amazonasgebiets im Einklang mit geschäftlichen Erfordernissen
Die EBC ist sich bewusst, dass die Unterstützung des Schutzes des größten
Regenwaldes der Welt sowohl ökologischen Erfordernissen als auch geschäftlichen
Anforderungen in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, gerecht
wird. Der Handel selbst führt zwar nicht direkt zu einer Verringerung der
Emissionen, doch durch die Verknüpfung von Handelsgeschäften mit dem Schutz des
Amazonasgebiets wird privates Kapital für die Erhaltung wichtiger
Kohlenstoffsenken mobilisiert - eine vorrangige Maßnahme im Rahmen der 1,5-Grad-
Agenda und eine Ergänzung zu den systemischen Bemühungen zur Dekarbonisierung.
Im Vorfeld der COP30 Brasil Amazonia im November 2025, dem ersten UN-
Klimagipfel, der in der Amazonasregion stattfindet, verfolgt die EBC einen
proaktiven Ansatz, um ganzheitlich Wirkung zu erzielen und gleichzeitig Kunden
über die Auswirkungen jedes Handels auf die ökologische Nachhaltigkeit
aufzuklären.
Der Amazonas erstreckt sich über 6,7 Millionen Quadratkilometer, spielt eine
entscheidende Rolle für die globale Klimastabilität und beherbergt etwa 10 %
aller bekannten Arten. Wissenschaftler warnen vor einem möglichen Wendepunkt,
sollte die Entwaldung weitergehen. In diesem Fall könnte sich das Biom von einer
Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle wandeln, was Auswirkungen auf die
globalen Klimamuster und auf die Finanzmärkte hätte, die von ökologischer
Stabilität abhängig sind.
Kapitalmärkte mit Klimaresilienz über den Amazonas hinaus verknüpfen
?Die Märkte können es sich nicht leisten, das Klima zu ignorieren", fügte
Barrett hinzu.?Der Amazonas ist nicht nur ein Hotspot der Biodiversität,
sondern auch ein Dreh- und Angelpunkt der globalen Kohlenstoffmärkte. Die
Entwicklungen in diesen Regenwäldern werden sich unmittelbar auf unsere Welt
auswirken und den Kurs von ESG-Investitionen beeinflussen, von
Emissionszertifikaten bis hin zu grünen Anleihen. Unsere Initiative verbindet
Kapital mit Klimalösungen auf eine Weise, die sowohl für Händler als auch für
den Planeten von Bedeutung ist."
Über den Amazonas hinaus hat die EBC auch Interesse bekundet, einen Beitrag zur
globalen Expansion zu leisten, um andere Naturschutzprojekte von hoher
Integrität zu unterstützen. Diese Initiative steht im Einklang mit der
übergeordneten Mission der EBC, einen Mehrwert für Kunden zu schaffen und
gleichzeitig einen Beitrag in den Gemeinden zu leisten.
Weitere Informationen zur Kampagne?Schützen Sie den Amazonas mit jedem Handel"
finden Sie unter https://www.ebc.site/trade4earth
Über die EBC Financial Group
Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale
Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und
Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in
wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln,
Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht der EBC privaten,
professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und
Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.
Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit
globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC
gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als
Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit
seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz
wird die EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet -
vertrauenswürdig aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und
kundenorientierte Trading-Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen
Märkten anzubieten.
Die Tochtergesellschaften der EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten
zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der
britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. Die EBC Financial Group
(Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset
Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments
Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial
Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und reguliert.
Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren
Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen
erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im
Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir
pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit
des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem
Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.
Die EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert
weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -
insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die
Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die
sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung
und Nachhaltigkeit einsetzen.
https://www.ebc.com/
Medienkontakt:
Alya Amani
Global Public Relations Executive
alya.amani@ebc.com (mailto:alya.amani@ebc.com)
Aldric Tinker Toyad
Global Public Relations Lead
aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/809dbf7f-937d-472a-bbfe-
fe4e8b4ab1f8/de
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen wenig bewegt ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende unverändert. Der deutsche Leitindex kam ebenso nicht vom Fleck. An der Wall Street ging es kräftig aufwärts. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.