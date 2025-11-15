GNW-News: Die Konferenz zur Entwicklung von Kultur und Tourismus in Guangxi 2025 findet in Baise statt - einem verborgenen Grenzgebiet, wo Landschaft und Kul...

^BAISE, China, Nov. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Konferenz zur Entwicklung

von Kultur und Tourismus in Guangxi 2025 wird Ende November in Baise

stattfinden. Diese großartige Kultur- und Tourismusveranstaltung, die von der

People's Government of Baise City (Volksregierung der Stadt Baise) organisiert

wird, ist eine herzliche Einladung von Baise an die Welt - in der aufrichtigen

Hoffnung, dass chinesische und ausländische Touristen hierher kommen, die

geheimnisvolle Welt zwischen Bergen und Flüssen erkunden, die Bräuche der

humanistischen Traditionen kennenlernen und gemeinsam eine Reise in das

vielfältige und bezaubernde Baise unternehmen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4715/eng)

Baise liegt im Westen von Guangxi, an der Schnittstelle der Provinzen Guangxi,

Yunnan und Guizhou, und grenzt im Süden an Vietnam. Es ist eine Grenzstadt, in

der Landschaft und Kultur miteinander verschmelzen. Geologische Landschaften wie

Dolinen, Schluchten, Wasserfälle und Seen kommen hier zusammen. Zudem ist es ein

Ort der Integration verschiedener ethnischer Gruppen, wo Zhuang, Han, Yao, Miao

und andere ethnische Gruppen eine reiche und farbenprächtige ethnische Kultur

geschaffen haben.

Baise verfügt über Karstlandschaften von Weltrang. Die Leye Dashiwei-Dolinen-

Gruppe ist als?Welt-Dolinen-Museum" bekannt - Touristen können von der Yunhai

Tianzhou-Glasaussichtsplattform aus den Panoramablick auf die Dolinen genießen

oder auf dem Berggipfel Klippen-Camping erleben. Der Tongling Grand Canyon, ein

3,8 Kilometer langes unterirdisches Wunderwerk, wird als?wunderschöne Narbe auf

der Erde" gepriesen. In seinem Inneren befindet sich der majestätische Tongling

Grand -Wasserfall mit einer Fallhöhe von 188 Metern. Der Lingyun Haokun-See mit

seiner reizvollen Landschaft bietet Aktivitäten wie Radrundfahrten um den See,

Bootstouren und Stand-up-Paddling auf dem Wasser . Darüber hinaus ziehen

Sehenswürdigkeiten wie der Chengbi-See, der Sandieling-Wasserfall und die

Gänsequelle Touristen aus aller Welt an, die hier Urlaub machen und die Gegend

besuchen.

Baise ist eine multiethnische Siedlung, deren Hauptbevölkerungsgruppe das Volk

der Zhuang bildet. Sie hat ein vielfältiges kulturelle Erbe in den Bereichen

traditionelle Musik, Tanz, Theater, Volkskunst, Handwerk und anderen Bereichen

zu bieten. Traditionelle Feste wie das Zhuang-Liederfest?3. März", das Miao-

Tiaopo-Fest und das Yi-Fackelfest ziehen viele Einheimische und Touristen an,

die an den Veranstaltungen teilnehmen und diese erleben möchten. Jingxi ist als

?Heimatstadt der chinesischen Stickbälle" bekannt - der Stickball ist nicht nur

ein exquisites Stück Handwerkskunst, sondern auch ein Symbol für Freundschaft.

Bei der Tour of Guangxi Road Cycling World Tour, die im Oktober 2025 zu Ende

ging, überreichte Jingxi den teilnehmenden Radfahrern aus verschiedenen Ländern

mehr als 300 speziell angefertigte Stickbälle als Souvenirs, so dass die Kultur

der Zhuang mit dieser Veranstaltung weltweite Bekanntheit erlangte.

Die Erkundung des Grenzgebiets ist auch eine Möglichkeit, den Tourismus in Baise

zu erleben. Entlang der Grenze zu Baise stellen die Bewohner der Napo Black-

Clothes Zhuang-Dörfer Trachten her, deren Hauptfarbe Schwarz ist und die

einzigartige ethnische Bräuche widerspiegeln. Im Kreis Debao stellt das

malerische Gebiet Pony Kingdom das einzigartige Debao-Pony der Region in den

Mittelpunkt als Reiseziel für Eltern und Kinder. Auf Handelsmärkten in dem

Grenzgebiet wie dem Jingxi Longbang Port und dem Napo Pingmeng Port können

Touristen spezielle aus Vietnam importierte Waren wie Kaffee und Cashewnüsse

kaufen. Touristen können auch mit ihrem Personalausweis einen Grenztourismuspass

beantragen, um bequem das Land zu verlassen und vietnamesische Bräuche zu

erleben - in einem Straßencafé sitzen, um authentischen vietnamesischen

Nachmittagstee zu probieren, im Licht und Schatten alter französischer Gebäude

umherwandern und sich von einer exotischen Atmosphäre verzaubern lassen.

Das Stadtgebiet von Baise zeichnet sich durch eine Struktur aus, bei der?die

Hälfte der Stadt von grünen Bergen und die andere Hälfte von Wasser bedeckt

ist". Ein Spaziergang entlang des Uferwegs am Youjiang-Fluss ist angenehm und

entspannend. Wenn die Nacht hereinbricht, beginnt das Spektakel des Nachtmarkts

von Baise: Reisröllchen mit dünner, knuspriger Haut, würzige und köstliche

gebratene Reiswürmer, eisgekühltes und erfrischendes Heuschreckenblüten-Gelee...

Die Baise Mango aus der?Heimatstadt der chinesischen Mangos" ist eine

Delikatesse, die man unbedingt probieren muss. Mit ihrem vollmundigen,

fruchtigen Aroma bietet sie einen exklusiven süßen Genuss.

Quelle: People's Government of Baise City

Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°